«Перестанет существовать»: командир отряда теробороны предрек крах Украины Член отряда теробороны Ковалев: Украина перестанет существовать как государство

Фото: МО РФ

Украина в скором времени перестанет существовать как государство, предположил в беседе с NEWS.ru командир отряда территориальной обороны одного из районов Белгородской области Юрий Ковалев. По его мнению, одна часть областей отойдет Польше, другая — Румынии и другим соседям. При этом, как считает Ковалев, «Россия вернет свои исторические территории».

И Украина как государство, я думаю, перестанет существовать. Все к тому движется. Часть областей отойдет Польше, часть — Румынии и другим соседям. Ну а Россия вернет свои исконные исторические территории, я в этом не сомневаюсь. А чтобы уничтожить украинский фашизм, если потребуется, мы — российская армия — и до Берлина дойдем, и до Вашингтона, мы народ не гордый, — высказался Ковалев.

Обозреватель хорватского издания Ф. Вукович ранее предположил, что в случае краха Украины Польша и Венгрия одними из первых начнут раздел ее территории. Он подчеркнул, что когда государство окажется на грани вымирания, то в грабеж по принципу «кто сильнее» рискует погрузиться весь мир. По его мнению, Венгрия захочет отхватить себе Закарпатье, поскольку там проживают около 150 тысяч человек соответствующего этноса.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин ранее предрек полный крах для Украины из-за конфликта между Израилем и Палестиной. Он отметил, что страны Запада больше не смогут оказывать Киеву такую же поддержку, как раньше, так как приоритетной задачей для них станет помощь Тель-Авиву. Это, в свою очередь, сделает невозможным контрнаступление ВСУ, подчеркнул Соскин.