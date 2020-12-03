Переехавшим в закрытые города медикам удвоят выплаты

https://static.news.ru/photo/0f2fbde2-3612-11eb-a990-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Единовременные выплаты врачам, которые переедут работать в закрытые города Дальнего Востока и Крайнего Севера, будут удвоены. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Раньше медикам полагалась выплата в размере одного миллиона рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров. Согласно новым нормам, суммы первые будут получать по два миллиона, а вторые — по одному, сообщила пресс-служба кабмина.

Кроме того, расширится и список получателей господдержки. Теперь акушерки и медсёстры фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, переехавшие в закрытые города, будут получать по 500 тысяч рублей единовременной выплаты, а на Крайнем Севере и на Дальнем Востоке по миллиону.

Для получения компенсации необходимо заключить договор с медучреждением и отработать там не менее пяти лет.

Ранее NEWS.ru писал, что медики продолжат получать выплаты за работу с заражёнными коронавирусом пациентами до конца 2021 года. Однако сумма прибавки нефиксированная, она рассчитывается в зависимости от занимаемой должности и нормативных смен, отработанных в контакте с больными.

Помимо этого, правительство выделило 7,7 млрд рублей на отпускные и выплату компенсаций за неиспользованные отпуска медикам, которые работают с инфицированными коронавирусом.