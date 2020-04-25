Переболевший коронавирусом описал порядки в НИИ Склифосовского

https://static.news.ru/photo/9cf34e96-8677-11ea-bceb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инструктор по дайвингу Александр Саломасов оказался одним из первых пациентов НИИ им. Склифосовского, которых госпитализировали с COVID-19. До этого он неделю лечился дома, не зная, что заразился коронавирусом.

В НИИ им. Склифосовского у него диагностировали двустороннюю пневмонию и подтверждённый коронавирус. В палате с ним находились ещё четыре человека с таким же диагнозом, но всех лечили по-разному, сообщает MK.RU.

С лекарствами, антисептиками в палате, водой (бутылки по 0,5 каждому в любом количестве по первой просьбе) и другим вообще никаких проблем не возникало. Всеми защитными средствами наши врачи снабжены. Кормили на убой. В палате был диабетик, для него приносили отдельное питание, — рассказал Саломасов.

Работой врачей 35-летний пациент остался доволен. По его словам, больные постоянно были под их присмотром, приходили даже «врачи других направлений, разные заведующие».

Если у кого прыгает сахар или температура, от пациентов вообще не отходили, пока им не станет легче. Доходило до того, что вечером каждому звонила врач и интересовалась самочувствием, — отметил Саломасов.

Он добавил, что после выписки ему положен двухнедельный карантин, чтобы восстановить иммунитет, поскольку организм сильно ослаблен. Саломасов пообещал после выздоровления сдать кровь, чтобы других людей могли спасти с помощью переливания плазмы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков рассказал о препаратах, применяемых для лечения COVID-19. По его словам, ни в одном медикаменте сейчас нет уверенности. Он отметил, что сейчас применяются лекарства, полученные опытным путём после исследований, проведённых в Китае и Италии. Однако были проведены совсем небольшие тесты для доказательства эффективности.