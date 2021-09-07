Переболевшие коронавирусом рассказали об изменении цветовосприятия

Переболевшие коронавирусом рассказали, что спустя некоторое время после выздоровления у них изменилось восприятие цветов. Как сообщила «КП — Новосибирск» офтальмолог клиники Пузыревского Светлана Александрова, в своей практике она с подобными случаями ещё не сталкивалась.

В соцсетях выздоровевшие от COVID-19 отмечают, что после болезни цвета в телевизоре и гаджетах кажутся им более яркими и насыщенными.

Красный цвет такой, будто кто-то выкрутил настройки на максимум, — написал один из пользователей.

Другой пользователь сообщил о похожей ситуации. По его словам, когда он выходил на улицу и заходил в дом, при переключении со светлой на более тёмную обстановку всё было в красных и розовых тонах.

По мнению офтальмолога, возможно, эти случаи единичные. В научной литературе есть информация только о снижении зрения, ухудшения его остроты, но не об изменении цветовосприятия. Александрова считает, что это может быть связано с патологическими процессами внутри глаза или с субъективными впечатлениями больных.

Бывший заместитель генерального директора центра «Вектор», вирусолог Сергей Нетесов также отметил, что впервые слышит о подобном побочном эффекте.

За новой побочкой от каждой инфекции уследить трудно. Я подозреваю, что это явление очень редкое. А мужчина, который сообщил о нём, должен обратиться к врачу. Потому что информации только об изменении оттенков цвета явно недостаточно. Надо обращаться к квалифицированному офтальмологу, — пояснил он изданию.

Ранее врач-эпидемиолог Талдомской Центральной районной больницы Елена Белякова сообщила, что пациентам, перенёсшим коронавирус, требуется длительное время для восстановления. Симптомы заболевания могут сохраняться до года.