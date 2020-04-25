Переболевшая COVID-19 рассказала, чем лечат коронавирус российские врачи

https://static.news.ru/photo/1eaea5ce-86c9-11ea-b47f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Пациентка одной из инфекционных больниц, у которой подтвердился тест на коронавирус, рассказала, как и чем лечат инфекцию. По её словам, российские врачи в основном используют препараты от малярии и гепатита.

Если вы ляжете в больницу, будьте готовы к тому, что вас начнут лечить таблетками от малярии или от гепатита (противовирусными препаратами в большой дозировке). Детей лечат простым арбидолом, — рассказала она порталу 161.ru.

По её словам, некоторых лекарств в самой больнице не хватает, поэтому нелишним будет взять из дома таблетки цитрамона. Если у пациента начинается кашель, ему проводят ингаляции.

Женщина уточнила, что выписка проходит очень долго. Для того чтобы покинуть стены медучреждения, требуется два отрицательных теста на коронавирус. На случай госпитализации переболевшая COVID-19 советует собрать «тревожный чемоданчик». В него должна войти сменная одежда, пижама, тапочки, средства личной гигиены и полотенца.

Ранее NEWS.ru сообщал, что немецкие учёные нашли иммунитет к коронавирусу у людей, которые хоть раз переболели инфекцией, и у людей, никогда не заражавшихся. Число последних составило треть от всех пациентов. У них организм распознавал COVID-19. Вирусологи предположили, что иммунитет у таких людей возник потому, что раньше они уже переносили различные вирусные заболевания.