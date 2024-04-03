Пенсионерка под гипнозом продала квартиру за полцены: новая схема аферистов

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Полиция в Иркутске разбирается с историей пенсионерки, которая лишилась квартиры по вине телефонных мошенников. Это далеко не первый случай, когда российских граждан убеждают продать недвижимость под разными предлогами. Депутат Госдумы Нина Останина призвала организовать целую программу борьбы с «непрямым гипнозом», жертвами которого становятся все новые россияне. Подробности — в материале NEWS.ru.

Как пенсионерка из Иркутска оказалась без квартиры

Как рассказали в ГУ МВД по Иркутской области, одинокая 77-летняя пенсионерка в областном центре осталась без жилья после телефонного разговора с мошенниками. Обратившаяся в полицию жительница Иркутска сообщила, что в феврале — марте неизвестные украли у нее более 4 млн рублей. В связи с этим ведомство завело уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

«Злоумышленники звонили потерпевшей с различных номеров, представляясь сотрудниками банка и правоохранительных органов. Они сообщили ей выдуманную историю про то, что преступники по доверенности от ее имени оформляют кредит, а в последующем хотят завладеть квартирой. Мошенники, внушив доверие, убедили женщину, что продажа недвижимости необходима для переоформления документов. После совершения сделки они выкупят ее имущество и вернут обратно», — говорится в пресс-релизе иркутского главка МВД.

Пытаясь спасти свою собственность и сбережения, пенсионерка по инструкции звонивших продала квартиру по цене в два раза ниже рыночной. После этого она перевела деньги на счета аферистов.

«Потерпевшая отмечает, что родственников у нее нет, жить ей вскоре окажется негде. Покупатель квартиры поясняет, что он не раз уточнял у пенсионерки, есть ли у нее какое-нибудь еще место для проживания. Однако бабушка держалась уверенно, говорила, что все нормально, продажа необходима для личных целей», — сообщили в МВД.

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Полицейские также отмечают, что пострадавшая от мошенников женщина не до конца осознает, что стала жертвой обмана. В МВД призвали граждан оставаться бдительным при общении с незнакомцами, если речь идет о деньгах.

«Рекомендуется провести профилактические беседы с родными и близкими, особенно пожилого возраста, напомнив им о высокой активности телефонных мошенников и мерах противодействия», — советуют в ведомстве.

Жертва мошенников в Иркутске установила антирекорд

За последние годы в разных субъектах РФ происходило немало похожих историй, когда после общения с мошенниками пенсионеры не только лишались сбережений, но и оказывались на улице. В Иркутской области похожий случай имел место в 2022 году. Тогда, как писала «Комсомольская правда», местную жительницу оставили без жилья и 9,4 млн рублей — в регионе эта сумма стала рекордным ущербом от телефонного мошенничества.

«Аферисты три месяца водили женщину вокруг пальца. Будто под гипнозом все это время она выполняла каждое требование лжесотрудника безопасности банка, пытаясь спасти свои кровные. В итоге сибирячка осталась с многомиллионным долгом и без крыши над головой. По словам „специалиста“, жулики взяли на имя пенсионерки кредит почти на 2 млн рублей. Якобы для защиты средств он убедил собеседницу „обналичить“ этот заем и перечислить его на „безопасный счет“ через салоны сотовой связи, чтобы вернуть их обратно в банк», — говорилось в публикации.

Мошенники оплачивали поездки иркутянки на такси до мест перевода денег. Преступники звонили женщине от имени лжесотрудника Следственного комитета и давали инструкции, как вести себя при оформлении переводов, а после перечисления средств уточняли, какие вопросы ей задавали менеджеры салонов связи.

«В какой-то момент женщина по указанию звонившего якобы высокопоставленного офицера попыталась оформить кредит под залог квартиры. Услышав отказ в займе, обманутая пенсионерка продала жилье, а полученные средства перечислила преступникам», — рассказывали в региональном управлении МВД.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как «зомбировали» жительницу Тюмени

Похожая история произошла в 2023 году с 69-летней тюменской пенсионеркой Татьяной Назаровой. Она продала квартиру и отдала мошенникам все сбережения — около 12 млн рублей.

В январе 2023 года Назаровой позвонил аферист и сообщил, что ее деньги на счету могут похитить, поэтому их надо срочно «спасать». Напуганная женщина рассказала мошеннику, что там у нее лежат 8 млн рублей, и согласилась выполнять все «рекомендации».

«Меня словно зомбировали. Я плохо помню. Мне сказали, чтобы мои деньги не украли, надо перевести их с моего счета на тот, что мне сказали. Я так кидала им по 15 тысяч. Но это длилось долго, несколько дней. Потом ко мне приехал инкассатор (курьер мошенников. — NEWS.ru), и я ему у подъезда отдала все деньги», — вспоминала женщина.

Получив с жертвы 8 млн, мошенники убедили ее, что некие злоумышленники могут украсть и ее квартиру в Тюмени, поэтому недвижимость нужно срочно продать по любой цене. В итоге пенсионерка продала жилье за 4,3 млн рублей, а полученные от сделки деньги сразу отдала аферистам, «чтобы их не украли преступники».

Этим история не закончилась. Когда с лишившейся сбережений и жилья пенсионеркой общались тюменские журналисты, она при них начала звонить некоему знакомому. На вопросы, кому она звонит, женщина объяснила, что это номер «заместителя главы Центробанка».

«Я уже полгода жду от него звонка. Он обещал мне помощь — прислать 470 тысяч. Но мне надо срочно ему перевести 15 тысяч налога. Я сначала подумала, что странно, что так, но ладно, раз надо. Это помощь мне за то, что потеряла деньги», — на полном серьезе рассказывала Назарова.

Несмотря на уговоры журналистов, адвоката и даже своего сына она прямо в их присутствии решила снять 15 тысяч рублей и перевести их мошенникам.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Ну, потеряю 15 тысяч. Я уже потеряла 12 млн, что мне 15 тысяч? Много, что ль? А вдруг реально мне переведут 470 тысяч? Зачем вы меня убеждаете. Не надо! Вы же не потеряли 12 млн!» — аргументировала свои действия пенсионерка.

По словам очевидцев происходящего, разговор с Татьяной Назаровой был похож на общение с игроманом, который собрался отыгрываться в казино. Но в итоге женщину удалось отговорить от необдуманного поступка.

15 миллионов звонков от мошенников в день

По словам зампреда Сбербанка Станислава Кузнецова, россияне ежедневно получают до 15 млн звонков от мошенников. В 2023 году они похитили у клиентов банков в РФ 15,8 млрд рублей, что на 11,5% больше, чем годом ранее (в 2022 году объем ущерба составил 14,2 млрд рублей).

Как рассказывали в юридической службе «Единый Центр Защиты», с 2015 года в РФ на 72% выросло число обращений от жертв телефонных мошенников.

«В 2015 году среди обратившихся [в полицию] доля жертв [мошенников] составляла 0%, в 2018 году она выросла на 2%, в 2020 году на 5%, в 2023 году на 9%. В 2024 году цифра увеличилась на 72%. За январь — март 2024-го жертвами мошенников уже стали 8764 человека. Суммарно сумма ущерба за первый квартал этого года превысила 652 миллиона рублей», — приводили данные в «Едином Центре Защиты».

В пресс-службе Тинькофф Банка констатируют, что телефонные мошенники начали применять новый «гибридный» сценарий обмана россиян с участием псевдосотрудников операторов связи, полиции или «Госуслуг». Многоэтапная схема заключается в том, что аферисты раскрывают себя сами, однако при последующих звонках от сообщников им удается обмануть жертв.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в РФ участились случаи телефонного мошенничества. В феврале 2024 года 67% опрошенных россиян «признались, что за последние полгода-год получали фейковые звонки, тогда как еще в 2021 году о таком опыте могли рассказать чуть больше половины наших сограждан».

Наиболее подвержены телефонному мошенничеству жители Москвы и Петербурга (85%), в сельской местности с мошенниками имели дело 57% опрошенных.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подавляющее большинство опрошенных (93%), которые столкнулись с телефонными мошенниками, не понесли денежный ущерб. Еще 7% из тех, кто столкнулся с аферистами, понесли финансовые потери, при этом 3% ответили, что ущерб незначительный, а 4% оценили ущерб как значительный.

Что для борьбы с мошенниками предлагают в Госдуме

Комментируя недавнюю историю с лишившейся жилья пенсионеркой из Иркутска, председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина констатировала, что это «один из случаев самой настоящей „психической эпидемии“».

«Считаю необходимым начать системные государственные действия по противостоянию такого рода мошенничеству. И если Центробанк отказался поддержать мое предложение о психологическом тестировании перед оформлением кредита, то, может быть, необходимо начать массовую кампанию психологического просвещения в отношении угрозы „непрямого гипноза“? И привлечь для этого службы практической психологии во всех регионах РФ», — написала Останина в своем Telegram-канале.

Она собирается обсудить проблему со специалистами по гипнозу и психологии, чтобы «понять, какова должна быть общефедеральная программа профилактики преступной манипуляцией сознанием — особенно среди „групп риска“, таких как пенсионеры». Останина предлагает разработать «работающие, выверенные с глубинно-психологической точки зрения информационные материалы по профилактике манипуляции сознанием — которые станут столь нужным „психологическим антидотом“».

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