Пенсии в Курганской области выросли на 15 рублей

https://static.news.ru/photo/847e0fb6-eb78-11ea-b8bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Курганской областной думы приняли закон об увеличении прожиточного минимума для пенсионеров в регионе в 2021 году с 8750 рублей до 8765 рублей.

Установить на 2021 год величину прожиточного минимума пенсионера в Курганской области в размере 8765 рублей, — приводит издание URA.RU выдержку из законопроекта.

Отмечается, что от размера минимального прожиточного минимума зависит ряд социальных выплат, в том числе размер пенсий, которые тоже вырастут по меньшей мере на 15 рублей.

Врио директора областного департамента экономического развития Владимир Ковалёв на заседании Думы подчеркнул, что, согласно прогнозам, средний прожиточный минимум для пенсионеров по России в 2021 году составит 9498 рублей.

В январе NEWS.ru сообщал, что пенсионерка из Курганской области назвала издевательством прибавку к пенсии в 1 рубль. Тогда жительница региона получила пенсию с прибавкой в размере 1 рубль 14 копеек.