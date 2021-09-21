Педиатр Минздрава предложил принудительную вакцинацию детей

Главный внештатный педиатр Минздрава Александр Баранов предложил ввести обязательную вакцинацию детей от коронавируса. Предложение медика прозвучало на конференции «Заботливым родителям — о том, как сохранить и улучшить здоровье детей», пишет ТАСС.

Сейчас в стране действует добровольная вакцинация, но врач уверен , что её нужно отменить.

Вот я считаю, что, наверное, бывают периоды, когда от добровольной вакцинопрофилактики надо отказываться. На мой взгляд, та эпидемия коронавирусной инфекции, которая сегодня очень и очень серьёзно вредит здоровью нашего населения, в том числе и детей, наверное, стоит подумать и вводить обязательную вакцинопрофилактику против коронавирусной инфекции и в том числе против коронавирусной инфекции у детей, — заявил Баранов.

Медик отметил, что на сегодня в России процветает антивакцинальное лобби, которое наносит колоссальный вред здоровью детей.

На их совести сотни болезней детских и летальных исходов, — сказал специалист.

Педиатр призвал власти обратить пристальное внимание на активность антипрививочников.

Ранее сообщалось, что Pfizer и её германский партнёр BioNТech заявляют, что их вакцина показала безопасность и эффективность для детей в возрасте 5–11 лет. Об этом говорится в заявлении американской компании, которая планирует подать просьбу об одобрении препарата для детей.