Педагог раскрыла, в чем польза письма от руки для детей Педагог Калинина: письмо от руки развивает моторику у детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Письмо от руки позволяет детям развивать моторику и память, рассказала педагог Александра Калинина. В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметила, что, делая заметки, ребенок вовлекает в работу различные структуры мозга. Это также позволяет лучше фокусироваться и положительно отражается на дисциплине: ученики могут дольше концентрироваться на одной задаче.

Делая заметки от руки, дети вовлекают в работу различные структуры мозга, что позволяет активно развивать моторику и память, управлять вниманием и фокусироваться на правильности выполнения задания. Это влияет и на дисциплину ― ученики, способные долго концентрироваться на одной задаче, не отвлекаются и не мешают другим, — пояснила педагог.

У детей когнитивные навыки зависят от телесного опыта. В связи с этим можно четко проследить связь между умением писать и чтением. По словам Калининой, дети, которые в пять лет выписывают буквы, гораздо быстрее осваивают навык чтения. Кроме того, сделанные от руки записи запоминаются лучше, чем прочитанные распечатки. Также письмо развивает творческие способности и даже помогает бороться со стрессом.

Можно предложить детям вести дневник эмоций. Это поможет развить soft- и self-навыки, которые так важны для современного человека. Дети будут учиться осознавать свои эмоции, начнут рефлексировать и будут учиться с малых лет работать над осознанностью, — посоветовала педагог.

Доктор биологических наук Марьяна Безруких ранее заявила, что почерк не влияет на обучение, особенно в современном мире, когда ручное письмо вытесняется клавиатурным. По ее словам, связь между способностями и красивым почерком не доказана.