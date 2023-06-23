Педагог назвал условие, при котором возможна отмена ЕГЭ Педагог Спицын: отмена ЕГЭ будет возможна при синхронизации подачи документов в вузы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет возможна в том случае, если будет синхронизована подача документов на поступление в вузы, так как сейчас многие выпускники направляют их дистанционно, считает педагог, историк Евгений Спицын. Комментируя ситуацию «Радио 1», специалист уточнил, что стоит постепенно возвращать прежнюю систему экзаменов.

На начальном этапе надо уравнять ЕГЭ с другим видом экзамена — традиционным экзаменом по вопросам. Нужно синхронизировать подачу документов выпускников школ в вузы, потому что сейчас многие выпускники подают документы дистанционно, — уточнил педагог.

По его словам, в ближайшее время отменить ЕГЭ не получится, потому что вся система среднего и высшего образования уже завязана на таком формате. Главная сложность состоит в том, что вся методика преподавания в школах строится так, чтобы ученики могли сдать экзамены. В связи с этим целому поколению преподавателей придется «перестраиваться на ходу».

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При этом сам Спицын подчеркнул, что система ЕГЭ сделала из выпускников и абитуриентов потребителей, которые лишены фундаментальных знаний. Педагог считает, что прежняя система образования давала базу по всем областям.

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов сообщил, что в Госдуму на рассмотрение внесли законопроект об отмене единого государственного экзамена (ЕГЭ) в качестве выпускного и вступительного в вузы. Согласно поправкам, ЕГЭ хотят заменить госэкзаменами, которые выпускники будут сдавать по программам общего образования для поступления.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман ранее заявил, что ЕГЭ останется в России, но экзамен нужно дорабатывать, включив в него вопросы не только на знание предмета, но и на понимание. Член комитета по просвещению рассказал, что еще когда только начинали внедрять ЕГЭ, он предлагал включить в него элементы интеллектуальных игр.