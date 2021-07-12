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Патрушев назначил нового главу двух комиссий Совбеза

Патрушев назначил Вахрукова главой двух межведомственных комиссий Совбеза
12:03, 04 апреля 2022
Патрушев назначил нового главу двух комиссий Совбеза Николай Патрушев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев отдал распоряжение о назначении своего заместителя Сергея Вахрукова руководителем двух межведомственных комиссий ведомства, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совбеза. В список основных функций Вахрукова будет входить анализ возможностей для улучшения социально-экономической ситуации в стране, а также выявление внутренних и внешних угроз её развитию.

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ назначен председателем межведомственной комиссии СБ по безопасности в экономической и социальной сферах. Вахруков также назначен председателем межведомственной комиссии Совбеза по экологической безопасности, — говорится в сообщении.

Вахруков будет готовить предложения по формированию госполитики в указанных областях.

1 апреля президент РФ Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совбеза. Участники заседания обсуждали новые меры, направленные на предотвращение угроз в сфере внутренней безопасности. В совещании принимали участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Госдумы и Совфеда Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор СВР Сергей Нарышкин, Патрушев и другие высокопоставленные чиновники.

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