Патрушев назначил нового главу двух комиссий Совбеза
Патрушев назначил Вахрукова главой двух межведомственных комиссий Совбеза
Захар Чайченко
Захар Чайченко
12:03, 04 апреля 2022
Николай ПатрушевФото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев отдал распоряжение о назначении своего заместителя Сергея Вахрукова руководителем двух межведомственных комиссий ведомства, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совбеза. В список основных функций Вахрукова будет входить анализ возможностей для улучшения социально-экономической ситуации в стране, а также выявление внутренних и внешних угроз её развитию.
Заместитель секретаря Совета безопасности РФ назначен председателем межведомственной комиссии СБ по безопасности в экономической и социальной сферах. Вахруков также назначен председателем межведомственной комиссии Совбеза по экологической безопасности, — говорится в сообщении.
Вахруков будет готовить предложения по формированию госполитики в указанных областях.
1 апреля президент РФ Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совбеза. Участники заседания обсуждали новые меры, направленные на предотвращение угроз в сфере внутренней безопасности. В совещании принимали участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Госдумы и Совфеда Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор СВР Сергей Нарышкин, Патрушев и другие высокопоставленные чиновники.