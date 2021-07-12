Патрушев назначил нового главу двух комиссий Совбеза

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Сотрудники УФСБ задержали сторонника украинских неонацистов, причастного к незаконному хранению взрывных устройств и взрывчатых веществ. Как сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, в отношении 40-летнего жителя Алушты возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), пишет ТАСС.

Установлено, что житель г. Алушты Республики Крым, 1982 года рождения <...>, хранил самодельное взрывное устройство с зарядом взрывчатого вещества более 500 граммов. У задержанного также обнаружены пистолет, тротил, порох, а...