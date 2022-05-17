Патриарх Кирилл предложил запретить аборты для защиты прав детей на жизнь

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл / Фото Russian Government/via Global Look Press

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл снова предложил запретить прерывание беременности в частных клиниках и по ОМС, передаёт «Парламентская газета». Это могло бы стать частью мер по защите права ребёнка на жизнь, сообщил он во время выступления в Совете Федерации РФ.

Существующие нормы, как представляется, могут быть отредактированы, чтобы жизнь будущего члена общества защищалась законом с момента зарождения. Удивительно, право наследования защищается, а право ребёнка на жизнь не защищается, — сказал патриарх Кирилл.

Он также отметил, что право детей на жизнь должно начинаться с «момента зарождения». По его мнению, отмена абортов в частных клиниках сделает статистику прерывания беременности более прозрачной, ведь в госучреждениях нет «стимула гнаться за прибылью за счёт уничтожения детских жизней», присущего, по мнению иерарха, негосударственным организациям.

Предложения патриарха Кирилла о запрете абортов неоднократно подвергались критике со стороны феминистического движения России. Женщины утверждали, что ограничения по прерыванию беременности лишат женщину её репродуктивных прав, а также будут способствовать росту числа нелегальных клиник и смертей в результате неграмотной медицинской помощи и психологических проблем.

Ранее публицист и протодиакон Андрей Кураев поддержал идею РПЦ о запрете абортов по ОМС женщинам с высоким доходом. По его мнению, мера выглядит оправданной и при этом достаточно умеренной.