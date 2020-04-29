Патриарх Кирилл ограничил в служении протодиакона Андрея Кураева

На сайте Московской епархии опубликовали новый указ. Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева. Причины такого решения неизвестны.
Ранее патриарх выступил с другим заявлением. Он пообещал наказать священнослужителей, которые не соблюдают указания против распространения коронавируса. Также для прихожан из Москвы и Подмосковья продлили запрет на посещение храмов из-за пандемии.
На сегодняшний день в России выявлено 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. От заболевания удалось выздороветь 10 286 пациентам. Скончались 927 человек.
Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать взаимодействие светских и церковных властей.
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