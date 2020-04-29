Патриарх Кирилл ограничил в служении протодиакона Андрея Кураева

https://static.news.ru/photo/6c6ecb20-8a13-11ea-aad6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На сайте Московской епархии опубликовали новый указ. Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева. Причины такого решения неизвестны.

Ранее патриарх выступил с другим заявлением. Он пообещал наказать священнослужителей, которые не соблюдают указания против распространения коронавируса. Также для прихожан из Москвы и Подмосковья продлили запрет на посещение храмов из-за пандемии.

На сегодняшний день в России выявлено 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. От заболевания удалось выздороветь 10 286 пациентам. Скончались 927 человек.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать взаимодействие светских и церковных властей.