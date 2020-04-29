Пассажиров метро могут обязать носить маски

https://static.news.ru/photo/d4726e78-8ac9-11ea-bb3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В случае получения соответствующего предписания Роспотребнадзора столичный метрополитен сделает обязательным ношение маски для своих пассажиров.

Об этом заявила заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». По её словам, руководство подземки не может самостоятельно принимать такие решения.

Как только мы получим указание Роспотребнадзора о введении дополнительных мер безопасности, то мы, безусловно, их неукоснительно будем вводить, если такое потребуется, — сказала она.

Ранее NEWS.ru писал о том, что руководство столичного метрополитена приняло решение закрыть с 26 апреля вестибюли на 13 станциях. Вход будет возможен через расположенные рядом вестибюли.