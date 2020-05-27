Пассажиропоток в столице вырос на 1 млн человек в день

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о значительном росте пассажиропотока в городе. По его словам, начиная с 12 мая, он вырос на 1 млн человек.
Мы видим, как начали активно прибывать людей — ездить на общественном и личном транспорте. Поток в Москве вырос почти на 1 млн человек. Люди, возвращаясь на рабочие места, увеличивают общение друг с другом, движение и перемещение по городу, — отметил он.
Ранее Минтранс разработал ряд рекомендаций по санитарной безопасности для автотранспорта. Необходимость в них возникла из-за пандемии коронавируса.
NEWS.ru сообщал, что руководство компании «Аэроэкспресс» намерено пересмотреть ценовую политику компании с 15 июня, снизив цены на поездки.
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