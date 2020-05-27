Пассажиропоток в столице вырос на 1 млн человек в день

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Власти Москвы выступили с предложением возобновить работу части сферы услуг на территории столицы с понедельника, 1 июня. Об этом 27 мая сообщил мэр города Сергей Собянин во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Глава Москвы подчеркнул, что позволить возобновить работу планируют для той части сферы услуг, что не требует длительного контакта, например, для химчисток или ремонтных мастерских. Кроме того, с этого же дня...