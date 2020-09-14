Пашаев: приговор Ефремову будет отменён

https://static.news.ru/photo/a3463570-f6ab-11ea-870b-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев и Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мосгорсуд проявит гуманность и снизит срок Михаилу Ефремову, которого признали виновным в ДТП в Москве. Такое мнение высказал адвокат актёра Эльман Пашаев.

Думаю, год-полтора Мосгорсуд ему скинет, проявят гуманность, — отметил юрист на пресс-конференции в НСН.

Он считает, что кассационная инстанция или Верховный суд России могут отменить приговор.

Кроме того, адвокат заявил, что доволен своей работой по делу артиста. По его словам, Ефремов получил восемь лет из-за «заказа».

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей. В момент аварии Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических веществ. Пресненский суд приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима.

Как писал NEWS.ru, член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачёва рассказала, что меню для заключённых в СИЗО-5, в котором находится осуждённый за смертельное ДТП актёр Михаил Ефремов, выглядит довольно скромно.