Парфюмер назвала лучшие ароматы для весны

Основательница Школы парфюмерного искусства Валерия Нестерова рассказала, что ароматы для весеннего времени года должны быть лёгкими, «спасающими от рутины». В разговоре с NEWS.ru она назвала лучшие духи для весны.

Звонкие цитрусы (лимон, бергамот, апельсин, грейпфрут, лайм) и сочные ягоды (ежевика, чёрная смородина, вишня) идеально подойдут для этого. Все эти ароматы дарят позитивный настрой, заряжают энергией. Обратите внимание на ноты сосны и можжевельника, ромашки и лаванды, — посоветовала эксперт.

Она отметила, что в текущем сезоне одной из самых модных является тема природы. Актуальными являются духи, в которых есть цитрусовые ноты, ноты зелёного чая матча и древесные. Встретить такие ароматы можно в самых разных марках и в разной ценовой категории.

Различные духи позволяют женщине меняться, быть интересной и яркой. Ароматы должны подходить под все цели и задачи, как и с одеждой, важно соблюдать принцип уместности, — заключила парфюмер.

Ранее психолог Юлия Хадарцева рассказала, почему весну называют временем любви. В комментарии NEWS.ru она заявила, что человек так или иначе связан с природой, с которой переплетаются все жизненные циклы.