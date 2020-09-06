Папа римский назвал сплетни худшей чумой, чем коронавирус

Папа римский Франциск обратился в воскресенье к верующим с призывом остерегаться сплетен и избегать их.
Братья и сёстры, пожалуйста, давайте предпримем усилия, чтобы перестать сплетничать. Сплетни — это куда более страшная чума, чем COVID-19, —
приводитслова папы агентство Reuters.
Он предупредил, что сплетни могут стать причиной раскола Католической церкви.
Дьявол — великий сплетник. Он всегда рассказывает плохое о других, потому что он великий лжец и тем самым пытается разделить церковь, — сказал понтифик.
Прежде папа римский неоднократно призывал людей бороться со сплетнями.
Ранее NEWS.ru писал о том, что папа римский призвал извлечь урок скромности в условиях пандемии коронавируса.
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