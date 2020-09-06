Папа римский назвал сплетни худшей чумой, чем коронавирус

https://static.news.ru/photo/e7e9eaf6-f05b-11ea-a24b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alessia Giuliani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск обратился в воскресенье к верующим с призывом остерегаться сплетен и избегать их.

Братья и сёстры, пожалуйста, давайте предпримем усилия, чтобы перестать сплетничать. Сплетни — это куда более страшная чума, чем COVID-19, — приводит слова папы агентство Reuters.

Он предупредил, что сплетни могут стать причиной раскола Католической церкви.

Дьявол — великий сплетник. Он всегда рассказывает плохое о других, потому что он великий лжец и тем самым пытается разделить церковь, — сказал понтифик.

Прежде папа римский неоднократно призывал людей бороться со сплетнями.

Ранее NEWS.ru писал о том, что папа римский призвал извлечь урок скромности в условиях пандемии коронавируса.