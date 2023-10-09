Панину и Собчак может грозить уголовное дело за скандальное интервью Mash: МВД проводит проверку интервью Панина Собчак

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алексей Панин

МВД начало лингвистическую экспертизу интервью актера Алексея Панина, которое он давал журналистке Ксении Собчак, пишет Telegram-канал Mash. Если проверка выявит нарушения, то против обоих заведут уголовное дело.

Интервью возмутило главу ФПБК Виталия Бородина и Лигу безопасного интернета. Они написали заявление в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить материал, опубликованный на YouTube-канале «Осторожно, Собчак!». Заявители вознегодовали от того, что во время беседы Панин поддержал теракты ВСУ на Крымском мосту и призывал зрителей становиться радикалами, а Собчак не стала вырезать эти слова при монтаже. Ролик посмотрели 6,8 млн пользователей.

Также Следственный комитет проверяет Собчак и Панина на публичное оправдание терроризма. В этом случае тоже будет проведена экспертиза, которая выявит, были ли в интервью несоответствия законодательству РФ.

Весной этого года Панина объявили в федеральный розыск по уголовной статье за оправдание терроризма. Сам артист признался NEWS.ru, что это вызывает у него улыбку. Кроме того, по словам Панина, он получает огромное количество поздравлений от известных и талантливых людей.