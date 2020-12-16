«Чувствуют себя как на войне»: пандемия увеличит число матерей-одиночек

По окончании весеннего режима самоизоляции в России был зафиксирован рост числа разводов. Подобная тенденция, считают эксперты, будет наблюдаться ещё долго — пока COVID-19 не отступит и россияне не вернутся к привычной жизни. Сложившаяся ситуация, в частности, приведёт к увеличению числа матерей-одиночек в стране, прогнозируют специалисты. О социальных последствиях таких изменений, а также о том, как снизить вероятность распада семьи, — в материале NEWS.ru.

Не все российские семьи пережили весенние ограничения, которые были введены в связи с пандемией COVID-19. После их отмены многие пары отправились в ЗАГСы, чтобы расторгнуть брак. В июле текущего года на развод решились 58,1 тысячи пар. Хотя в этот же период предыдущего года данный показатель составлял 55,6 тысячи. Аналогичная ситуация наблюдалась в августе (58 тысяч против 53,4 тысячи) и сентябре (58 тысяч против 49,5 тысячи). Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Подобная тенденция ведёт к увеличению числа неполных семей в стране, в частности, матерей одиночек. И эту проблему властям необходимо эффективно и быстро решать. Сегодня важно хотя бы предпринять действия по сдерживанию числа разводов. В противном случае подрастающее поколение, опираясь на опыт предшественников, будет всё чаще отказываться от создания семьи из-за неуверенности в её стабильности. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал социолог и политолог Михаил Галицкий.

Возросшее недоверие россиян к институту семьи ещё сильнее ухудшит демографию страны. А это, в свою очередь, усилит разочарование граждан в состоятельности и эффективности государственных систем. Люди попросту убедятся в том, что в жизни следует рассчитывать только на свои силы и власти не способны обеспечить безопасность даже базовых институтов социальной сферы. Подобная тенденция способна привести и к снижению мотивации населения на трудовом поприще. Михаил Галицкий социолог социолог

Для стабилизации ситуации социолог рекомендует каждому человеку здраво оценивать происходящее и не принимать скоропалительных решений. Ведь любой кризис можно рассматривать через призму полезных возможностей. К примеру, вместо того чтобы страдать от необходимости проводить самоизоляцию с супругом «в четырёх стенах», можно потратить это время на выстраивание полезных внутрисемейных отношений. Если же говорить о власти, то пандемия дала ей возможность разработать стратегию по снижению числа разводов, которую можно будет использовать в будущем при аналогичных непредвиденных случаях.

Между тем увеличение числа разводов на фоне пандемии вовсе не удивительно, считают эксперты. Если раньше, в доковидную эпоху, супруги могли снисходительно относиться к некоторым недостаткам друг друга, в нужный момент промолчать и избежать конфликта, то сегодня всё терпение людей тратится на то, чтобы «не сойти с ума» от перчаточно-масочного режима и новостей о коронавирусе. Кроме того, попытки подавить тревогу в конечном итоге выплёскиваются наружу в виде раздражения или истерики. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила антикризисный психолог Наталья Никифорова.

Беременные женщины в такой ситуации особенно уязвимы, считает специалист. Ведь подсознательно в условиях пандемии они борются за жизнь не только свою, но и ребёнка. В такой ситуации представительницы прекрасного пола начинают активно искать поддержки у мужей, которые сами находятся в стрессе.

Ситуация усугубляется ещё и тем, что мужчина, который не может помочь своей женщине, ощущает беспомощность. Чаще всего это чувство представители сильного пола маскируют раздражением и желанием отстраниться. Таким образом пара попадает в замкнутый круг. Встревоженная женщина ищет поддержки у супруга и, не получая её, расстраивается ещё сильнее. Нередко подобные ситуации заканчиваются расторжением брака. Также стоит отметить, что увеличение числа матерей-одиночек в России может произойти из-за того, что многие воспринимают пандемию как войну. В таком случае у женщин подсознательно включается программа, которая гласит: «я осталась без мужа и должна самостоятельно вырастить ребёнка». Это, несомненно, влияет на отношения с супругом. Наталья Никифорова антикризисный психолог антикризисный психолог

Чтобы избежать развода во время пандемии, представительницам прекрасного пола следует отвлекаться от тревожных мыслей. Вместо новостей о коронавирусе психолог рекомендует слушать приятную музыку и смотреть жизнеутверждающие фильмы. В моменты раздражения следует не начинать скандал, а записать все злые слова на листе, порвать и выкинуть его.

Мужчинам же специалист советует «сбрасывать» тревожность при помощи физической активности — к примеру, в спортзале. Кроме того, представителям сильного пола необходимо осознать, что самый лучший способ успокоить жену (а тем более беременную) — обнять её. Чаще всего слова в таком случае не помогают, так как тревога живёт в телесных ощущениях, пояснила Никифорова.

Нет пути обратно

Michaela Begsteiger/imagebroker.com/Global Look press

Женщинам, которые всё-таки развелись будучи в положении, следует создать позитивную атмосферу вокруг себя. Для этого следует сесть на «диету» хороших новостей — смотрите комедии, читайте позитивные статьи, ищите во всём плюсы и положительные эмоции. Такую рекомендацию в разговоре с NEWS.ru дала психолог Надежда Акимова.

Если вам не удаётся пережить развод самостоятельно, попросите близких поддержать вас. Конечно, можно поддаться сильному желанию поплакать, но не уходите в уныние. Разговаривайте с вашим будущим малышом. Рассказывайте ему, как всё будет хорошо, когда он появится на свет. И вы сами не заметите, как легко и мягко переживёте это непростое время. Надежда Акимова психолог психолог

Если же на стадии развода у супругов уже есть совместные дети, психолог рекомендует не вовлекать их в происходящее. Чадам следует объяснить, что в их жизни всегда будут присутствовать оба родителя — вне зависимости от того, живут ли они вместе.

В подобной ситуации также важно не искать виноватых и не винить себя в произошедшем, отмечает Акимова. Необходимо обсудить с супругом его обязанности перед детьми — как он будет поддерживать их с финансовой и моральной сторон. Если же договорённостей достичь не удалось, следует попросить помощи у родственников или обратиться в отделение социальной защиты, подытожила Акимова.