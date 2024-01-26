Приговор в виде 27 лет заключения для Дарьи Треповой, которая передала военкору Владлену Татарскому статуэтку со взрывчаткой и тем самым, согласно решению суда, осуществила теракт, приведший к гибели журналиста, стал самым суровым в постсоветской России уголовным сроком для подсудимых женщин. В истории СССР и России было немало фигуранток уголовных дел, которые получили длительные сроки по тем или иным составам, некоторые были расстреляны. NEWS.ru приводит истории некоторых из них.
Жена маньяка
Одной из расстрелянных в СССР известных преступниц была Софья Комарова — супруга первого советского серийного убийцы Василия Комарова (Петрова), орудовавшего в Москве в начале 1920-х. Комаров знакомился с клиентом, желавшим купить тот или иной товар, приводил домой, поил водкой, убивал молотком или душил, забирал деньги и ценности, а затем упаковывал трупы в мешок и тщательно прятал.
Его жертвами стали как минимум 29 человек. Его жена Софья знала об этом и участвовала в нескольких эпизодах. Супругов задержали в 1923 году и вскоре суд приговорил их к высшей мере наказания. Общественность узнала о деле семейной пары благодаря судебному репортажу писателя Михаила Булгакова.
Женщина-палач из нацистской республики
Другой известной преступницей, казненной в СССР, стала Антонина Гинзбург (Макарова), более известная как Тонька-пулеметчица. В 1978 году ее расстреляли за военные преступления времен нацистской оккупации СССР.
В годы Второй мировой войны она находилась на службе у Третьего рейха и русских коллаборационистов из Локотской республики, действовавшей в 1941–1943 годах на территории современных Брянской, Орловской и Курской областей. Гинзбург работала в расстрельной бригаде и была причастна к казням около 1500 партизан и мирных жителей.
После окончания войны Макаровой удалось «раствориться»: еще до освобождения западных регионов СССР оккупанты отправили ее в тыловой госпиталь лечиться от сифилиса, который девушка подхватила из-за разгульного образа жизни. Во время наступления Красной армии она украла военный билет у другого человека и «сфальсифицировала» свою биографию.
Впоследствии Тонька-пулеметчица вышла замуж за советского сержанта, с которым жила сначала в Калининградской области, а затем в Белорусской ССР. Органы госбезопасности вышли на нее только через три с лишним десятилетия, которые длился розыск преступницы.
Железная Белла
В 1985 году был приведен в исполнение смертный приговор в отношении бывшего директора Геленджикского треста ресторанов и столовых, заслуженной работницы торговли и общественного питания РСФСР Берты Бородкиной. Уважаемая и статусная женщина, которую прозвали Железной Беллой, была расстреляна за массовые хищения.
По версии следствия и суда, с 1974 года и до ареста в 1982-м Бородкина занималась спекуляцией в особо крупных размерах, получая взятки от подчиненных, а также передавала их «ответственным работникам за оказанное содействие в работе и иные услуги». В числе получателей указывался секретарь Геленджикского горкома КПСС Погодин, которому за два года Бородкина передала 15 тысяч рублей деньгами и ценностями.
Жилье Бородкиной напоминало музей. При обыске у нее нашли много ценных вещей (драгоценности, меха, изделия из хрусталя и комплекты дефицитного постельного белья), крупные суммы денег, которые следователи находили в батареях отопления, под коврами, в закатанных банках и даже между кирпичами во дворе. Всего сыщики изъяли у нее ценностей на сумму более полумиллиона советских рублей, по данным журналиста и правозащитника Евы Меркачевой — на 1 млн.
По словам Меркачевой, в позднесоветские годы за экономические преступления уже не назначали смертную казнь, тем более женщинам. Но в 1984 году суд «в порядке исключения» приговорил ее к расстрелу, «учитывая особые обстоятельства, отягчающие ответственность Бородкиной, исключительную опасность для общества».
Однако, как отмечает Ева Меркачева, в Краснодарском краевом суде не нашли никакого документа об исполнении приговора. В связи с этим она не исключила, что Бородкиной могли дать возможность скрыться партийные покровители. Как, вероятно, и первому секретарю Геленджикского горкома КПСС Николаю Погодину, который через пару месяцев после ареста начальницы местной торговой сферы «просто исчез».
Отравительница детей
Еще одной женщиной, которую расстреляли в позднем СССР, стала киевская отравительница Тамара Иванютина, на счету которой по меньшей мере девять жизней. Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», в 1987 году три ученика и 10 работников киевской школы № 16 оказались в больнице с признаками пищевого отравления. Двое детей и двое взрослых скончались, еще девять человек попали в реанимацию, вскоре у них начали выпадать волосы.
Пострадавшие сообщили, что почувствовали себя плохо после того, как поели в школьной столовой. Тогда следователи выяснили, что женщина, ответственная за безопасность питания в пищеблоке, умерла две недели назад якобы от сосудистых заболеваний. Оперативники запросили повторное исследование тела, в результате выяснилось, что причина смерти — отравление таллием.
После этого следователи провели обыски у всех, кто имел доступ к столовой и кухне, включая посудомойщицу Тамару Иванютину. Дома у нее нашли странную баночку, в которой, как установила экспертиза, находился высокотоксичный раствор на основе таллия.
Когда женщину арестовали, она призналась в отравлении детей. По ее словам, таким образом она хотела проучить их за неповиновение, а сотрудники оказались в числе пострадавших случайно. Вскоре следователи выяснили, что от рук Иванютиной погибли ее первый и второй мужья, а также родители второго супруга. Помимо этого, Иванютина отравила еще одного сотрудника школы и двух учеников, которые мешали ей выносить остатки еды домой.
Отравительница научила своему искусству сестру и родителей, которые тоже угощали таллием неугодных, чтобы заполучить их деньги или недвижимость. В итоге Иванютина получила высшую меру, ее сестру приговорили к 15 годам колонии, а родителей — к 10 и 13 годам лишения свободы.
«Банда амазонок»
С 1997 года в РФ действует мораторий на смертную казнь, хотя в действующей редакции УК она прописана. Но по нормам уголовного законодательства исключительную меру наказания — пожизненное лишение свободы — женщинам назначать запрещается. Поэтому осужденные за особо тяжкие составы получают длительные сроки заключения.
До Дарьи Треповой, получившей 27 лет, рекордсменками по длительности сроков были участницы ростовской «банды амазонок» Инесса и Виктория Тарвердиевы, которых в 2020-м приговорили к 25 годам колонии, и Анастасия Синельник, получившая 24 года.
В 2003–2013 годах члены группировки совершали массовые и жестокие убийства, не жалея детей. Основной целью были хищения ценных вещей. В числе жертв были сотрудник Госнаркоконтроля Михаил Злыднев, подполковник нижегородского СОБРа Дмитрий Чудаков, сотрудники вневедомственной охраны Василий Камфорин и Владимир Мандрик, автоинспекторы Николай Куцеконь и Андрей Юрин.
Летчица-убийца
В 2014 году лишение свободы сроком 22 года российский суд дал украинской гражданке, военной летчице Надежде Савченко. Власти РФ обвинили ее в пособничестве в убийстве журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина.
По версии следствия, она координировала огонь артиллерии, забравшись на мачту ретранслятора мобильной связи в районе поселка Стукалова Балка под Луганском, и навела огонь из гаубиц на участок, где находилась съемочная группа. В мае 2016 года Савченко была помилована приказом президента РФ Владимира Путина, после чего ее обменяли на двух россиян, помилованных указом украинского президента Петра Порошенко.
Женщина, убившая всех жителей села
Еще один приговор на срок более 20 лет колонии был вынесен в 2003 году серийной убийце Анне Кузьминой. Еще в 1992-м она была арестована за убийство собственной матери, за что получила девять лет заключения. Через шесть лет она условно‑досрочно освободилась, поселившись в деревне Подборное Псковской области. Там она стала жить с мужчиной, который спустя год пропал при загадочных обстоятельствах. Следом за ним исчезла и лучшая подруга Кузьминой. А еще через пару месяцев — ее сосед, заподозривший неладное.
Всего в 2002–2003 годах женщина убила четырех односельчан, фактически расправившись со всеми жителями, оставшимися в селе. Последней ее жертвой стала приезжая горожанка. Когда она не вернулась, родственники забили тревогу. Милиционерам, прибывшим в деревню, ее последняя жительница почти сразу призналась во всех убийствах. Вскоре суд приговорил Анну Кузьмину к 21 году колонии.
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