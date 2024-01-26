Полжизни в тюрьме: за что женщин в России приговаривали к 20-летним срокам

Фото: Игорь Костин/РИА Новости

Тамара Иванютина

Приговор в виде 27 лет заключения для Дарьи Треповой, которая передала военкору Владлену Татарскому статуэтку со взрывчаткой и тем самым, согласно решению суда, осуществила теракт, приведший к гибели журналиста, стал самым суровым в постсоветской России уголовным сроком для подсудимых женщин. В истории СССР и России было немало фигуранток уголовных дел, которые получили длительные сроки по тем или иным составам, некоторые были расстреляны. NEWS.ru приводит истории некоторых из них.

Жена маньяка

Одной из расстрелянных в СССР известных преступниц была Софья Комарова — супруга первого советского серийного убийцы Василия Комарова (Петрова), орудовавшего в Москве в начале 1920-х. Комаров знакомился с клиентом, желавшим купить тот или иной товар, приводил домой, поил водкой, убивал молотком или душил, забирал деньги и ценности, а затем упаковывал трупы в мешок и тщательно прятал.

Его жертвами стали как минимум 29 человек. Его жена Софья знала об этом и участвовала в нескольких эпизодах. Супругов задержали в 1923 году и вскоре суд приговорил их к высшей мере наказания. Общественность узнала о деле семейной пары благодаря судебному репортажу писателя Михаила Булгакова.

Женщина-палач из нацистской республики

Другой известной преступницей, казненной в СССР, стала Антонина Гинзбург (Макарова), более известная как Тонька-пулеметчица. В 1978 году ее расстреляли за военные преступления времен нацистской оккупации СССР.

В годы Второй мировой войны она находилась на службе у Третьего рейха и русских коллаборационистов из Локотской республики, действовавшей в 1941–1943 годах на территории современных Брянской, Орловской и Курской областей. Гинзбург работала в расстрельной бригаде и была причастна к казням около 1500 партизан и мирных жителей.

После окончания войны Макаровой удалось «раствориться»: еще до освобождения западных регионов СССР оккупанты отправили ее в тыловой госпиталь лечиться от сифилиса, который девушка подхватила из-за разгульного образа жизни. Во время наступления Красной армии она украла военный билет у другого человека и «сфальсифицировала» свою биографию.

Впоследствии Тонька-пулеметчица вышла замуж за советского сержанта, с которым жила сначала в Калининградской области, а затем в Белорусской ССР. Органы госбезопасности вышли на нее только через три с лишним десятилетия, которые длился розыск преступницы.

Фото: kulturologia.ru/Wikimedia Антонина Гинзбург (Макарова)

Железная Белла

В 1985 году был приведен в исполнение смертный приговор в отношении бывшего директора Геленджикского треста ресторанов и столовых, заслуженной работницы торговли и общественного питания РСФСР Берты Бородкиной. Уважаемая и статусная женщина, которую прозвали Железной Беллой, была расстреляна за массовые хищения.

По версии следствия и суда, с 1974 года и до ареста в 1982-м Бородкина занималась спекуляцией в особо крупных размерах, получая взятки от подчиненных, а также передавала их «ответственным работникам за оказанное содействие в работе и иные услуги». В числе получателей указывался секретарь Геленджикского горкома КПСС Погодин, которому за два года Бородкина передала 15 тысяч рублей деньгами и ценностями.

Жилье Бородкиной напоминало музей. При обыске у нее нашли много ценных вещей (драгоценности, меха, изделия из хрусталя и комплекты дефицитного постельного белья), крупные суммы денег, которые следователи находили в батареях отопления, под коврами, в закатанных банках и даже между кирпичами во дворе. Всего сыщики изъяли у нее ценностей на сумму более полумиллиона советских рублей, по данным журналиста и правозащитника Евы Меркачевой — на 1 млн.

По словам Меркачевой, в позднесоветские годы за экономические преступления уже не назначали смертную казнь, тем более женщинам. Но в 1984 году суд «в порядке исключения» приговорил ее к расстрелу, «учитывая особые обстоятельства, отягчающие ответственность Бородкиной, исключительную опасность для общества».

Однако, как отмечает Ева Меркачева, в Краснодарском краевом суде не нашли никакого документа об исполнении приговора. В связи с этим она не исключила, что Бородкиной могли дать возможность скрыться партийные покровители. Как, вероятно, и первому секретарю Геленджикского горкома КПСС Николаю Погодину, который через пару месяцев после ареста начальницы местной торговой сферы «просто исчез».

Фото: kp.ua/Wikimedia Берта Бородкина

Отравительница детей

Еще одной женщиной, которую расстреляли в позднем СССР, стала киевская отравительница Тамара Иванютина, на счету которой по меньшей мере девять жизней. Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», в 1987 году три ученика и 10 работников киевской школы № 16 оказались в больнице с признаками пищевого отравления. Двое детей и двое взрослых скончались, еще девять человек попали в реанимацию, вскоре у них начали выпадать волосы.

Пострадавшие сообщили, что почувствовали себя плохо после того, как поели в школьной столовой. Тогда следователи выяснили, что женщина, ответственная за безопасность питания в пищеблоке, умерла две недели назад якобы от сосудистых заболеваний. Оперативники запросили повторное исследование тела, в результате выяснилось, что причина смерти — отравление таллием.

После этого следователи провели обыски у всех, кто имел доступ к столовой и кухне, включая посудомойщицу Тамару Иванютину. Дома у нее нашли странную баночку, в которой, как установила экспертиза, находился высокотоксичный раствор на основе таллия.

Когда женщину арестовали, она призналась в отравлении детей. По ее словам, таким образом она хотела проучить их за неповиновение, а сотрудники оказались в числе пострадавших случайно. Вскоре следователи выяснили, что от рук Иванютиной погибли ее первый и второй мужья, а также родители второго супруга. Помимо этого, Иванютина отравила еще одного сотрудника школы и двух учеников, которые мешали ей выносить остатки еды домой.

Отравительница научила своему искусству сестру и родителей, которые тоже угощали таллием неугодных, чтобы заполучить их деньги или недвижимость. В итоге Иванютина получила высшую меру, ее сестру приговорили к 15 годам колонии, а родителей — к 10 и 13 годам лишения свободы.

Фото: Игорь Костин/РИА Новости Тамара Иванютина

«Банда амазонок»

С 1997 года в РФ действует мораторий на смертную казнь, хотя в действующей редакции УК она прописана. Но по нормам уголовного законодательства исключительную меру наказания — пожизненное лишение свободы — женщинам назначать запрещается. Поэтому осужденные за особо тяжкие составы получают длительные сроки заключения.

До Дарьи Треповой, получившей 27 лет, рекордсменками по длительности сроков были участницы ростовской «банды амазонок» Инесса и Виктория Тарвердиевы, которых в 2020-м приговорили к 25 годам колонии, и Анастасия Синельник, получившая 24 года.

В 2003–2013 годах члены группировки совершали массовые и жестокие убийства, не жалея детей. Основной целью были хищения ценных вещей. В числе жертв были сотрудник Госнаркоконтроля Михаил Злыднев, подполковник нижегородского СОБРа Дмитрий Чудаков, сотрудники вневедомственной охраны Василий Камфорин и Владимир Мандрик, автоинспекторы Николай Куцеконь и Андрей Юрин.

Летчица-убийца

В 2014 году лишение свободы сроком 22 года российский суд дал украинской гражданке, военной летчице Надежде Савченко. Власти РФ обвинили ее в пособничестве в убийстве журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

По версии следствия, она координировала огонь артиллерии, забравшись на мачту ретранслятора мобильной связи в районе поселка Стукалова Балка под Луганском, и навела огонь из гаубиц на участок, где находилась съемочная группа. В мае 2016 года Савченко была помилована приказом президента РФ Владимира Путина, после чего ее обменяли на двух россиян, помилованных указом украинского президента Петра Порошенко.

Фото: AlphaSpecnaz/Twitter.com/Global Look Press Надежда Савченко

Женщина, убившая всех жителей села

Еще один приговор на срок более 20 лет колонии был вынесен в 2003 году серийной убийце Анне Кузьминой. Еще в 1992-м она была арестована за убийство собственной матери, за что получила девять лет заключения. Через шесть лет она условно‑досрочно освободилась, поселившись в деревне Подборное Псковской области. Там она стала жить с мужчиной, который спустя год пропал при загадочных обстоятельствах. Следом за ним исчезла и лучшая подруга Кузьминой. А еще через пару месяцев — ее сосед, заподозривший неладное.

Всего в 2002–2003 годах женщина убила четырех односельчан, фактически расправившись со всеми жителями, оставшимися в селе. Последней ее жертвой стала приезжая горожанка. Когда она не вернулась, родственники забили тревогу. Милиционерам, прибывшим в деревню, ее последняя жительница почти сразу призналась во всех убийствах. Вскоре суд приговорил Анну Кузьмину к 21 году колонии.

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