Пациенты с онкологическими заболеваниями получают помощь в полном объёме

https://static.news.ru/photo/32820592-896b-11ea-868e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что пациенты с онкологическими, сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями получают всю необходимую медицинскую помощь, несмотря на пандемию коронавируса.

Пациенты с онкологическими, сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями, а также пациенты, находящиеся на гемодиализе, требуют точно так же помощи — плановой и экстренной. И она оказывается в полном объёме, — отметил министр на совещании с участием президента РФ Владимира Путина по вопросам противодействия распространению коронавируса.

По его словам, медицинские организации, которые помогают таким пациентам, защищены. В них проводятся специальные противоэпидемические мероприятия по профилактике заноса вируса.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8456 человек.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что большинство субъектов отстаёт от Москвы на две-три недели по темпам распространения коронавируса. В столице и Московской области — около трёх четвертей всех российских пациентов с COVID-19, писал NEWS.ru.