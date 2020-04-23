Пациентов неинфекционных больниц в Москве будут тестировать на коронавирус

https://static.news.ru/photo/58a02438-861a-11ea-81e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пациенты неинфекционных стационаров в Москве будут проверяться на коронавирус. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мы будем тестировать на коронавирус всех пациентов, которые проходят сейчас лечение в неинфекционных больницах города, — приводит её слова ТАСС.

По её словам, с каждым днём возможности тестирования увеличиваются.

В России на сегодняшний день зафиксировано 68,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 5,5 тысячи человек, умерли — 615. В Москве 36,8 тысячи заболевших, 2,7 тысячи выздоровели, скончались — 325.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не могут пока назвать никакой конкретной даты, когда в России можно будет отменить ограничения, введённые из-за коронавируса. По его словам, есть лишь «конкретно взятый период времени с определённой эпидемиологической ситуацией», писал NEWS.ru.