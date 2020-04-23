Ожоговую реанимацию в Красноярске закрыли на карантин после смерти больного

Мужчина с подтверждённой коронавирусной инфекцией скончался в ожоговой реанимации краевой больницы в Красноярске. Руководство медучреждения после этого закрыло отделение на карантин.
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В краевой больнице рассказали изданию, что все пациенты ожоговой реанимации продолжают получать лечение. Временно прекращён приём новых больных — их будут отправлять в гнойно-септический центр. Медики отделения помещены в обсерватор, на работу их будут привозить спецтранспортом.
По состоянию на 23 апреля в Красноярском крае выявлено 427 случаев коронавирусной инфекции, пять человек скончались от COVID-19.
Как передавал NEWS.ru, коронавирус обнаружили у 89 пациентов и медработников Глазного центра имени Макарова в Красноярске.
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