Ожоговую реанимацию в Красноярске закрыли на карантин после смерти больного

https://static.news.ru/photo/011ad90c-8560-11ea-a8eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина с подтверждённой коронавирусной инфекцией скончался в ожоговой реанимации краевой больницы в Красноярске. Руководство медучреждения после этого закрыло отделение на карантин.

Об этом сообщает «МК в Красноярске». Скончавшийся пациент ранее попал в реанимацию с ожогами и сдал анализы на коронавирус в общем порядке. Тест оказался положительным, и мужчину перевели в инфекционное отделение. Там пациент скончался от развившейся пневмонии.

В краевой больнице рассказали изданию, что все пациенты ожоговой реанимации продолжают получать лечение. Временно прекращён приём новых больных — их будут отправлять в гнойно-септический центр. Медики отделения помещены в обсерватор, на работу их будут привозить спецтранспортом.

По состоянию на 23 апреля в Красноярском крае выявлено 427 случаев коронавирусной инфекции, пять человек скончались от COVID-19.

Как передавал NEWS.ru, коронавирус обнаружили у 89 пациентов и медработников Глазного центра имени Макарова в Красноярске.