Лидера профсоюза «Курьер» освободили после приговора Профсоюзный лидер Кирилл Украинцев получил срок в колонии-поселении и вышел на свободу

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Кирилл Украинцев

Главу профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева освободили в зале Сергиево-Посадского суда Московской области, рассматривающего дело активиста, сообщил в Telegram-канале глава правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков. Ему назначили один год и четыре месяца колонии-поселения, но освободили по отбытии срока наказания в СИЗО.

Кирилл освобожден в зале суда в связи с тем, что отбыл срок в СИЗО (с учетом коэффициента один день СИЗО засчитывается за два дня в колонии-поселении), — написал Чиков.

Эту информацию NEWS.ru также подтвердили товарищи Кирилла Украинцева.

В свою очередь Павел Чиков напомнил, что силовики задержали профсоюзного лидера 26 апреля 2022 года, после чего Украинцев находился под стражей. На него завели уголовное дело по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия). Причиной, по словам правозащитника, стали четыре поста об акциях протеста. NEWS.ru подробно рассказывал о деле Кирилла Украинцева.

Профсоюз «Курьер» объединяет сотрудников службы доставки. Он был создан в 2020 году, когда работники Delivery Club устроили первую крупную забастовку и смогли добиться полагающихся им выплат. Затем доставщики еды требовали отмены штрафов, заключения прямых трудовых договоров вместо договоров об оказании услуг. NEWS.ru рассказывал о том, чего требовали курьеры и как возникло их движение.

В 2022 году забастовки в разных городах России устраивали курьеры «Яндекс.Еды», куда к тому времени вошел Delivery Club.