«Отправляю их на доброе дело»: Бородина получила выплаты на детей

https://static.news.ru/photo/5f2a36de-b952-11ea-8f8e-fa163e074e61_660.jpg Ксения Бородина Фото: borodylia/instagram.com

Популярная телеведущая Ксения Бородина получила единовременную выплату от государства в размере 10 тысяч рублей на одного ребёнка. Эту меру ввели власти, чтобы поддержать семьи с детьми, которые столкнулись с финансовыми проблемами из-за пандемии коронавируса.

В начале июня 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате на детей младше 16 лет. Родители получат 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Российский лидер отметил, что этими выплатами смогут воспользоваться семьи, в которых растут около 28 млн детей от рождения до 16 лет.

Ведущая «Дома-2» воспитывает двух дочек. Получается, что ей перечислили 20 тысяч рублей. Она заявила, что всё потратит на благотворительность. Но при этом не уточнила, кому именно передаст эти средства.

Сегодня наконец получила выплаты за деток на госуслугах. Отправляю их на доброе дело. На этой неделе объявили, что такие выплаты повторят ещё раз. Я тоже повторю, передав их опять тем, кому нужнее! — написала светская львица в Instagram.

Журналистка собирается ещё раз заполнить документы, чтоб получить ещё 20 тысяч рублей. Эти деньги она также пообещала передать в какой-нибудь фонд или нуждающимся.

Кроме того, Бородина отметила, что правительство решило увеличить ставки НДФЛ с 13% до 15% на прибыль свыше 5 млн рублей в год. По её словам, все деньги от нового налога пойдут на лечение больных детей. Это правильная мера. Но Бородина опасается, что на местах могут неправильно распределить новые средства.

Как писал NEWS.ru, ранее единовременные выплаты получили родители 19,8 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет. Минфин на эти цели перечислил в ПФР 222 млрд рублей. В общей сложности выплатами будут охвачены 22 млн детей.

Россияне на данную меру поддержки со стороны властей отреагировали неоднозначно. Многих возмутили возрастные рамки, согласно которым подростки старше 16 лет остались без помощи государства.