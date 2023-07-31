Отоларинголог назвал симптомы появления аденоидов Лор Зайцев назвал затруднение носового дыхания и храп симптомами появления аденоидов

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Затруднение носового дыхания, стекание слизи по задней части глотки и сильный храп по ночам являются основными симптомами появления аденоидов, рассказал NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев. По его словам, в таких случаях проблема возникает в носоглотке.

Нос сам по себе чистый, но не дышит. Затычка находится в носоглотке. При стекании слизи по задней стенке глотки аденоиды воспаляются и вырабатывают большое количество слизи. Это провоцирует кашель. Также симптомом аденоидов является храп по ночам, когда ребенок или подросток храпит как взрослый мужик. У них не дышит нос и они автоматически вынуждены открывать рот, — сказал Зайцев.

Врач добавил, что симптомами аденоидов считаются синяки под глазами, бледный вид, аденоидный тип лица, когда нижняя челюсть выдвигается вперед, как у бульдога, а также снижение умственных способностей и гиперактивность.

Ранее Зайцев рассказал, что главными причинами появления аденоидов являются наследственная предрасположенность, неправильное лечение и несвоевременное обращение к специалисту. По его словам, зачастую тип черепа расположен к аденоидам и с этим ничего не сделаешь, так как это заложено природой.