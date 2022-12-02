Отоларинголог назвал причины сильного кровотечения из уха Отоларинголог Зайцев назвал онкологию одной из причин ушного кровотечения

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Ушное кровотечение является сравнительно редким явлением, хотя возможные причины довольно разнообразны, рассказал NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев. По его словам, как правило, чаще всего это возникает из-за травмы уха или наружного буллезного отита, при котором воспаляется слизистая носа, носоглотка, задняя стенка глотки, наружное ухо, наружный слуховой проход, а также расслаивается барабанная перепонка.

У барабанной перепонки есть три слоя: наружный отделяется от среднего и образуется либо один пузырек, либо несколько. В следствие воспалительного процесса эти пузырьки могут наполняться кровью. При большом напряжении они могут лопаться, в том числе при повышении внутричерепного давления. При этом целостность барабанной перепонки сохраняется. Постфактум у взрослого или ребенка не будет ее дефекта и не будет снижен слух, — подчеркнул Зайцев.

Еще одной причиной внутреннего кровотечения является онкология, когда повреждена целостность барабанной перепонки и идет опухолевый процесс. Зайцев отметил, что при сильном кровотечении из уха нужно немедленно обратиться к врачу, даже если это произошло ночью. После медицинского осмотра специалист пропишет необходимое лечение.

Ранее Зайцев рассказал о самых частых и опасных ошибках при лечении больного горла. Лор отметил, что следует исключить любые спиртосодержащие средства. Кроме того, не стоит полоскать спиртовыми настойками, так как это спровоцирует еще больший отек и воспаление. При лечении горла ни в коем случае нельзя пользоваться агрессивными средствами, а также употреблять алкоголь и квас.