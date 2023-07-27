Отоларинголог назвал причины появления аденоидов Лор Зайцев назвал наследственную предрасположенность причиной появления аденоидов

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Главными причинами появления аденоидов являются наследственная предрасположенность, неправильное лечение и несвоевременное обращение к специалисту, рассказал NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев. По его словам, зачастую тип черепа расположен к аденоидам и с этим ничего не сделаешь, так как это заложено природой.

Неправильное лечение, несвоевременное обращение, манкирование ситуации либо умышленное, либо из-за недопонимания серьезности процесса, самостоятельное лечение. Первая степень аденоидов переходит во вторую, вторая – в третью, уже неуправляемую, когда доктор не справляется в клинике. Тогда уже идет речь об удалении аденоидов, но всегда нужно дать шанс ребенку на восстановление не хирургическим путем при помощи препаратов и процедур в клинике, — сказал Зайцев.

Ранее врач-отоларинголог Иляна Гончарова заявила, что избавиться от храпа можно, воздействуя на причину «громкой» проблемы. Если причина в области носа, может помочь хирургическая операция по устранению его деформаций или искривления носовой перегородки, а если дело в ротоглотке, вылечить храп можно с помощью удаления небных миндалин или увулопалатопластики — пластики мягкого неба с укорочением небного язычка, пояснила она.