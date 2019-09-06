https://static.news.ru/photo/f1c95568-d219-11e9-b994-fa163e074e61_660.jpg Нино Катамадзе Фото: Нино Катамадзе/vk.com

На одном из украинских телеканалов грузинская певица Нино Катамадзе прокомментировала свой отказ выступать в РФ и призналась в том, что любит своих слушателей из России.

В эфире «1+1» певица рассказала, что тема российско-грузинских отношений для неё деликатная и сверхважная.

И после моего решения я хочу сказать, что я люблю своих слушателей, которые живут в России, — подчеркнула она.

В июне Катамадзе заявила, что её выступление на фестивале «Усадьба Jazz» стало последним в России из-за событий в Тбилиси. Президента РФ Владимира Путина она тогда назвала «личным врагом». 2 августа Катамадзе сдержала обещание и отменила концерт в России. Он должен был состояться 27 марта 2020 года в Vegas City Hall в Москве, писал News.ru.