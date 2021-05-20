Отец пострадавшей школьницы из Казани усомнился, что Галявиев был один

https://static.news.ru/photo/e1bec296-ba0e-11eb-90e8-96000091f725_660.jpg Ильназ Галявиев Фото: AP Photo/Dmitri Lovetsky/ТАСС

Во время атаки на гимназию № 175 в Казани было много выстрелов, звучали взрывы, из чего можно сделать предположение, что нападавший Ильназ Галявиев был не один. Такое мнение высказал в комментарии NEWS.ru отец одной из школьниц, получившей травмы во время стрельбы 11 мая, Нафис Хазиев.

Факт не сходится, что там был один человек, который раскурочил всю школу. Параллельно в разных местах были взрывы, это есть в показаниях моей дочери, есть аудиозаписи [других] детей, которые записывали, где, знаете, параллельно идут выстрелы, то есть 17 выстрелов одновременно, — отметил Хазиев.

Он также обратил внимание, что у Галявиева был турецкий дробовик Hatsan Escort PS, который максимально может быть заряжен только пятью патронами: одним в стволе и четырьмя в магазине.

Перезарядить его быстро не получится, потому что приходится делать определённые усилия даже взрослому мужчине, чтобы загрузить туда, соответственно, патрон. Там очень много вопросов, и сейчас всё это пытаются замять, — добавил собеседник NEWS.ru.

Также Нафис Хазиев рассказал, как пострадавших школьников сначала допрашивали в качестве потерпевших, а затем стали рассматривать как свидетелей.

Нас позвали в первый день с ребёнком посетить следователя, мы пришли, у меня дочь ещё в гипсе была, на костылях. Но они не рассчитали время, мы под палящим солнцем час постояли [в ожидании приёма] и ушли. Родители там остались, и все подписали протокол потерпевшего, — отметил отец школьницы.

На следующий день через классного руководителя, как отметил Хазиев, поступила информация, что «нужно прийти и ещё подписать какие-то документы». По мнению родителей, пообщавшихся со следователями, стало происходить что-то непонятное, поскольку им давали «другой совсем протокол — протокол свидетеля».

Уже позже я узнал, что, оказывается, такая же ситуация происходила с младшими классами. Никаких документов об изменении процессуального статуса нам не давали. Они сказали, что вчерашний протокол был аннулирован, — добавил Хазиев.

Ранее родители учеников школы № 175 сообщили, что следствие якобы снимает с их детей процессуальный статус потерпевших по делу о массовом убийстве и переводит в свидетели. По их словам, соответствующая разнарядка по линии Следственного комитета была спущена из Москвы. При этом силовики считают, что родители возмущены этим обстоятельством, так как хотят получить денежные компенсации. В интервью NEWS.ru адвокаты Игорь Трунов и Сергей Князькин, специализирующиеся на защите пострадавших от терактов и школьных «колумбайнов», подробно рассказали, насколько правомерно изменение статуса и с чем оно может быть связано.

Утром 11 мая на гимназию № 175 в столице Татарстана произошло вооружённое нападение. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 24 получили ранения. На молодого человека завели уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и предъявили обвинение.