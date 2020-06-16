Отдых в Крыму оказался не по карману россиянам

https://static.news.ru/photo/f04a5b66-afcb-11ea-aebf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Отдых в Крыму оказался слишком дорогим для российских туристов. Как сообщила представительница TBS Group Мария Лещева, стоимость туров варьируется от 37 до 150 тысяч.

В беседе с TourDom.ru эксперт подчеркнула , что интерес к крымскому побережью в условиях пандемии вырос вдвое. Однако, несмотря на это, готовность россиян к покупке туров близка к нулю. Путешественники не готовы раскошелиться на отдых в России по цене зарубежных туров.

Число проданных путёвок на данный момент крайне низко. В основном, россияне предпочитают курорты Краснодарского края. На долю региона приходится 76 процентов реализованных туров, в то время как на Крым — всего лишь 16 процентов, отметила эксперт Екатерина Бежанова. По её словам, россиян не устраивает стоимость проживания в отелях, поскольку их «кошельки „похудели“ за период карантина».

Поэтому чаще всего это пустые запросы — узнать цены и поехать на дачу, — заключила специалист.

С 1 июля в России запланировано открытие внутреннего туристического сезона. Одним из первых для путешественников откроется Крым. С 15 июня здесь отменяется обсервация для приезжающих, на полуострове практически полностью снимут режим самоизоляции.

Ранее NEWS.ru писал, что большинство россиян не готовы отдыхать на родине и готовы пропустить отпуск в этом году. Исследование портала «Туту.ру» показало, что 46% опрошенных лучше подождут открытия границ и откажутся от отпуска в этом году. Ещё 23% туристов заявили, что будут отдыхать в РФ, но только из-за невозможности улететь за границу. При этом только 17% респондентов сказали, что «с радостью поедут к морю в России».