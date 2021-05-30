Отдохнувшая в Абхазии россиянка объяснила, кому там не место

https://static.news.ru/photo/50dd1dde-947e-11e9-b221-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look

Российская туристка, которая побывала в Абхазии, объяснила, почему людям с «большим кошельком» не стоит туда ездить. В своей колонке на платформе «Яндекс.Дзен» девушка отметила, что в стране очень плохая инфраструктура, разруха и гуляющие по деревням коровы — это всё приводит в ужас многих туристов.

Она отметила , что проблема путешественников из России в завышенных ожиданиях. Если у туриста куча денег, которые некуда выкинуть, то Абхазия не для него. В страну нужно приезжать ради нетронутой природы, «неповторимого колорита» и расслабляющего отдыха, считает автор статьи.

Эта страна не для тех, у кого в кошельке много денег и они не знают, куда их потратить. Там есть чистое море, удивительная по своей красоте природа, лимоны, которые в любой момент могут упасть на вас с ветки, и тот неповторимый колорит, который вы не найдёте на российской территории, — пишет она.

Она уверена, что Абхазия — это рай для тех, кто хочет привести свои мысли в порядок.

Ранее россиянка после отдыха в Крыму рассказала, как местные продавцы пытались обмануть её при покупке сим-карты в первый же день отпуска.