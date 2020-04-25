Психотерапевт оценил решение Лолиты отрезать волосы

https://static.news.ru/photo/fabae9b6-86fa-11ea-9103-fa163e074e61_660.jpg Лолита Милявская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Лолита Милявская отрезала себе волосы на камеру для разнообразия. В условиях самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) человеку может надоесть видеть одно и то же отражение в зеркале, считает психотерапевт Марина Ларина.

Но не следует забывать, что звёзды волосы наращивают, есть специальные процедуры, так что ничего особо смертельного не произошло. Это, конечно, срыв, но не самый страшный, который может быть с женщиной в самоизоляции, — приводит слова эксперта «Московский комсомолец».

Накануне певица призналась, что у неё есть доказательства противоправных действий её пятого супруга, после которых он с наибольшей долей вероятности окажется в тюрьме.

При этом артистка добавила, что не будет привлекать сотрудников правоохранительных органов к разборкам с Дмитрием Ивановым. Милявская считает, что он слабый и не выживет в исправительных учреждениях.

Ранее NEWS.ru писал, что певица торопит адвокатов с бракоразводным процессом. Ей не терпится официально расстаться с пока ещё официальным супругом.