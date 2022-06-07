От сурьмы и от сумы: из-за чего протестуют вахтовики на якутской стройке Пожар в общежитии спровоцировал конфликт между рабочими и компанией GeoProMining, принадлежащей миллиардеру Троценко

Фото: ИА SakhaNews/vk.com

В конце мая в Якутии произошёл пожар, уничтоживший времянки, в которых жили строители обогатительной мини-фабрики при золото-сурьмяном месторождении Сентачан. Вместе с общежитием у некоторых вахтовиков сгорели личные вещи и документы. Сторона работодателя — АО «Звезда» (входит в транснациональный холдинг GeoProMining) — начала выплаты пострадавшим компенсаций и утверждает, что оказывает им всяческую поддержку. Однако некоторые сотрудники говорят, что компания не возмещает ущерб в полном объёме и даже запугивает недовольных, а отдельных сотрудников якобы заставили уволиться. Подробности — в публикации NEWS.ru.

«Поохотились и уехали»

О вспыхнувшем в ночь на 30 мая пожаре в поселении Сентачан Верхоянского улуса Якутии впервые сообщил местный Telegram-канал «КримЯкутия», пишущий о различных ЧП в республике. По его данным, после этого рабочие оказались в весьма сложных условиях:

Людям чудом удалось спастись. Сгорело буквально всё — документы, телефоны, личные вещи, средства гигиены. Связи как таковой там нет, только мессенджеры через спутник. До ближайшего населённого пункта, посёлка Батагай, 282 километра. Несмотря на ситуацию, работодатель требует запускать фабрику в обычном режиме. Вахтовики остались между небом и землёй. Ни уехать, ни остаться. Всё, что они могли сделать, — это достучаться до нашего паблика и попросить помочь в освещении проблемы.

Как позднее сообщили в Министерстве промышленности и геологии Республики Саха (Якутия), в момент пожара на участке находились 103 строителя обогатительной фабрики горнорудной компании «Звезда». К счастью, обошлось без погибших и обожжённых. В ведомстве добавили, что после инцидента на объекте началась перепись сгоревшего имущества сотрудников, а работодатель пообещал «выплатить компенсацию в полном объёме».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Между тем один из вахтовиков, пожелавший сохранить свою анонимность, передал NEWS.ru через своего родственника, что тех его сотрудников, кто писал про ситуацию в соцсетях, «заставили уволиться и ехать домой за свой счёт». К тому же, по его словам, работодатель сначала обещал выплатить компенсацию в полном объёме, а затем отказался делать это.

На участок приезжала прокуратура, но по поводу случившегося допросили пару мужчин, которые явно были от руководства (представляли его. — NEWS.ru). Прокурор и его коллеги приезжали с ружьями, поохотились и уехали, — заявил собеседник NEWS.ru.

В Верхоянской межрайонной прокуратуре, между тем, редакции сообщили, что «на место ЧП выезжал заместитель прокурора» и провёл приём граждан. В надзорном ведомстве заверили, что «никаких обращений и жалоб не поступило, люди обеспечены питанием, места проживания у них имеются».

Бриллианты уборщицы

Также NEWS.ru удалось пообщаться с управляющим директором АО «Звезда» Александром Копяковым. Он, так же как и представитель прокуратуры, заявил, что рабочие не имеют проблем с жильём и продовольствием. Последнее, по его словам, хранится не в сгоревшей постройке, а в специализированных контейнерах в отдельном здании и завозится на объект с запасом, потому что площадка удалена от населённых пунктов и добраться туда можно только по воздуху.

У нас участок состоит из двух частей. Первая — это подземный рудник, у которого есть своя инфраструктура, в том числе столовая и стоящие на кадастре домики для проживания горняков. А другая — это посёлок строителей, занятых на возведении маленькой обогатительной фабрики, которая будет перерабатывать 30 тысяч тонн руды в год. Пожар произошёл во времянке, где жили строители фабрики и объектов поверхностной инфраструктуры. Сгорел фактически сарай. Это не находящиеся на кадастровом учёте вагоны-дома в два этажа, какие стоят, например, на любых стройках в Москве. Там нет постоянных коммуникаций, кроме электроэнергии, — заявил Копяков.

Также он добавил, что в настоящее время причины пожара выясняются, предположив, что, скорее всего, было замыкание электропроводки во время приготовления пищи в столовом отделении. Кроме этого, Копяков сообщил, что все рабочие размещены в административно-бытовом комплексе обогатительной фабрики площадью 1600 квадратных метров, куда уже подведено тепло, а также смонтированы вентиляция и противопожарная система.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме этого, представитель компании-работодателя заверил, что 7 июня потеря имущества в огненной стихии рабочим была возмещена. Всего на это потрачено около 8,5 млн рублей. Но осталось несколько человек, требующих увеличенных компенсаций (до 300 тысяч рублей), на «повышающие факторы» потребуется 908 тысяч рублей, и эти деньги, скорее всего, рабочим отдадут, обещает управляющий директор АО «Звезда».

Мы с каждого человека собрали заявления о материальных утратах. Люди прописали, что у них сгорело: одежда, обувь, у кого-то мобильные телефоны или ноутбуки. Почти у всех ущерб варьировался от 30 тысяч до 120–130 тысяч рублей. Мы издали приказ, согласно которому тем, у кого сумма ущерба ниже, чем средняя зарплата, выплатим компенсацию в размере средней заработной платы. В среднем рабочие там у нас получают на руки 110 тысяч рублей в месяц. У кого ущерб больше, с ними мы будем отдельно проговаривать. Например, один рабочий указал, что у него якобы сгорела золотая цепь, которую он зачем-то снял на ночь глядя. Уборщица сообщила, что на пожаре потеряла серьги с бриллиантами, которых на ней никто никогда не видел. То есть некоторые говорят такие вещи, которые требуют доказательной базы. Но если будут представлены какие-то документы, в крайнем случае мы выплатим и это, — пояснил Александр Копяков.

К тому же он добавил, что две сотрудницы из-за пожара пережили психологический стресс и 10 июня их вывезут с объекта на вертолёте «на материк» во время плановой перевахтовки.

Золото GeoProMining

Компания «Звезда» зарегистрирована в мае 2006 года и официально располагается в посёлке Усть-Нера Оймяконского улуса Якутии. Предприятие занимается разработкой золото-сурьмяного месторождения Сентачан в Верхоянском улусе республики. Из добытых подземным способом руд производится сурьмяной концентрат и попутное золото. Согласно финансовой отчётности, в 2020 и 2021 годах акционерное общество работало с убытками в 186,9 млн и 7,9 млн рублей соответственно.

Фото: crimyakutiaru/t.me

АО «Звезда», как и располагающееся по тому же адресу АО «Сарылах-сурьма», входят в компанию GeoProMining, специализирующуюся на добыче золота, меди и других полезных ископаемых. Её производства находятся в России (на территории Якутии) и Армении. Представительства бизнес-структуры также имеются на Кипре и в Нидерландах. Как следует из единого государственного реестра юридических лиц, в РФ компания действует как ООО «ГеоПроМайнинг», зарегистрированное в Москве в 2008 году. Уставный капитал общества — 10 тысяч рублей. Единственным учредителем предприятия выступает нидерландская частная фирма Karlou B.V.

Основателем GeoProMining считается золотопромышленник Симан Поваренкин, но в 2020 году компанию стал контролировать российский миллиардер Роман Троценко. По итогам 2021 года он занял 63-е место в топ-200 самых богатых россиян по версии Forbes. Состояние бизнесмена оценивалось в $2,4 млрд, почти удвоившись по сравнению с 2020-м — тогда активы Троценко оценивались в $1,3 млрд.