«От первого дня зимы надо ждать зимы»: россиянам дали прогноз на декабрь

Зима после аномального 30 ноября, сопровождавшегося шквалистым ветром и затяжным сильным дождём, наступит по расписанию. Об этом NEWS.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, уже 1 декабря похолодает, на дорогах ожидается гололедица.

От первого дня зимы надо ждать зимы. Завтра мы проснёмся — всё будет покрыто снегом. На улице ожидается лёгкий морозец, около − 3...4 градусов и гололедица. Всё будет по-зимнему, настоящая зима придёт вместе с календарной. Снег продолжит идти в течение ближайших дней при отрицательных температурах, — заявила Позднякова.

По её словам, погоду будет определять антициклон, температура будет отрицательной и днём, и ночью, установится снежный покров. Причём снег в ближайшее время таять не будет, снежный покров будет устойчивым.

Ранее сообщалось, что к вечеру 30 ноября жителей Москвы и Подмосковья ожидает резкое похолодание. Столбики термометров опустятся с 7-8 градусов тепла до 1-3 градусов ниже нуля. Также пройдут дожди, переходящие в мокрый снег, на дорогах появится гололедица. Погоду в столице будет определять циклон «Бенедикт», который принесёт холодный атмосферный фронт.

В Москве днём температура воздуха составит около 6-8 градусов тепла, к вечеру — 1-3 ниже нуля. Ожидается сильный, с порывами до 12–22 м/с, юго-западный ветер.