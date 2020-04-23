От коронавируса в России за сутки умерли 60 человек

https://static.news.ru/photo/02e99266-8603-11ea-bc2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ещё 60 смертей от коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировано в России за сутки. Таким образом, общее количество официально зарегистрированных погибших увеличилось до 615 человек.

При этом из больниц выписаны 677 человек, в целом число выздоровевших пациентов увеличилось до 5568.

NEWS.ru

К 24 апреля официально подтверждены 5849 новых случаев заражения в 82 регионах. Из них 2697 человек с таким диагнозом — это 46,1% — не имели симптомов и были выявлены в ходе осмотров и проверок. В общей сложности в России уже 68622 заболевших в 85 регионах.

Ранее NEWS.ru писал, что Ненецкий автономный округ объявлен свободным от коронавируса. Единственный человек, у которого был выявлен COVID-19, сдал два теста, которые показали отрицательный результат.