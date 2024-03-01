На сайте Блиновской появилось сообщение о новом марафоне SHOT: от лица Блиновской запустили марафон из СИЗО

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Елена Блиновская

На сайте блогера Елены Блиновской запустили «эксклюзивный» марафон от ее имени, который обещает раскрыть все детали ее уголовного дела, передает Telegram-канал SHOT. Адвокат Блиновской Елена Сальникова заявила, что сайт был взломан и по этому поводу уже составляется заявление в правоохранительные органы.

Мошенники от лица блогера обещают пролить свет на историю задержания «королевы марафонов» и рассказать о неуплаченных налогах.

Быть автором своей жизни легко! Однако многие заходят в тупик, будучи уверенными, что они всё способны контролировать, — говорится в анонсе марафона.

Ранее Замоскворецкий районный суд города Москвы отправил Блиновскую в СИЗО на три месяца, до 26 апреля. Об ужесточении меры пресечения ходатайствовало следствие, поскольку блогер неоднократно нарушала условия домашнего ареста. Под стражу ее взяли сразу после заседания.

Telegram-канал SHOT сообщал, что состояние «королевы марафонов» сильно ухудшилось после того, как ее поместили в СИЗО. По сведениям канала, блогер впала в депрессию и похудела на несколько килограммов. Канал отмечал, что она не общается с сокамерницами и плохо ест.