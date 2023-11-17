«От бронхита до рака»: педиатр о последствиях курения вейпов для детей Педиатр Позднякова: курение вейпов чревато для детей раком и бронхитом в будущем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вейпы не являются менее опасной альтернативой сигаретам, увлечение подобными устройствами чревато для детей развитием хронического бронхита, язвы желудка и рака верхних дыхательных путей во взрослом возрасте, рассказала NEWS.ru педиатр Люберецкой больницы Елена Позднякова. По ее словам, привыкание к вейпам провоцируют содержащиеся в них усилители вкуса.

Вейпы — это такое же курение и так же вредно для растущего организма, в них содержатся различные усилители вкуса, которые вызывают привыкание у детей. Такие диагнозы, как хронический бронхит, язвенная болезнь, онкозаболевания верхних дыхательных путей в большинстве случаев связаны с курением, — подчеркнула Позднякова.

Медик добавила, что здоровью детей вредит и пассивное курение, так как химические вещества вызывают спазм дыхательных путей, а длительный стаж в компании курильщика приводит к повреждению легких.

Ранее врач Елена Малышева предупредила, что ароматические свечи могут представлять опасность для здоровья, так как в процессе горения выделяют вредные вещества, способствующие развитию целого ряда онкологических заболеваний. По словам специалиста, речь идет о полиароматических углеводородах, относящихся к числу канцерогенов.