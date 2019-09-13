https://static.news.ru/photo/2eaf452a-d619-11e9-9e8e-fa163e074e61_660.jpg Махмуд Велитов Фото: Рамиль Ситдиков/РИА новости

Имам московской мечети «Ярдям» Махмуд Велитов, которого осудили на три года за оправдание терроризма, отбыл срок наказания.

Я освободился от заключения в местах, где ограничивают свободу. За мной приехал уважаемый адвокат и другие. Дай Аллах, чтобы я сюда больше не возвращался, — сказал он в видео , опубликованном на странице его защитника в соцсети.

Имам отбывал свой срок в астраханской колонии.

В апреле 2017 года Московский окружной военный суд на три года отправил Велитова в заключение за якобы «публичное оправдание терроризма». Имам обжаловал решение, однако Верховный суд оставил его в силе. Жалобу на приговор Велитову коммуницировал Европейский суд по правам человека.

По версии российских властей, в сентябре 2013 года в одной из столичных мечетей Махмуд Велитов произнёс речь, «оправдывающую деятельность одного из участников запрещённой в России террористической организации „Хизб ут-Тахрир аль-Ислами“». Защита, в свою очередь, заявила, что речь шла о молитве о прощении грехов, которую имама попросили прочитать об убитом, не сообщив, что тот был членом запрещённой в России организации. По мнению Велитова и его адвокатов, в чтении молитвы нет состава преступления.

Как писал News.ru, в прошлом году Новосибирский суд приговорил к двум годам колонии общего режима имама Комила Одилова, которого признали виновным в организации секты «Нурджулар» (запрещённая на территории РФ организация).