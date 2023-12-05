Осужденным за педофилию запретят доступ в школы и детсады «Ведомости»: осужденным за педофилию запретят посещать места скопления детей

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Правительственная комиссия одобрила запрет о нахождении в местах скопления детей осужденным за педофилию гражданам, сообщают «Ведомости». По информации издания, с соответствующей инициативой выступило Министерство внутренних дел России.

Согласно тексту законопроекта, МВД предложило запретить осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних посещать школы, лагеря, детские сады, а также спортивные и игровые площадки. Исключение будет действовать только в том случае, когда указанное лицо сопровождает ребенка в одно из таких мест.

В пояснительной записке уточняется, что надзор за осужденными будет вестись от трех до 10 лет после отбытия наказания в зависимости от тяжести преступления. Все поправки внесут в статью «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы».

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ранее предложила ввести пожизненное лишение свободы для осужденных за педофилию. С такой инициативой она обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Помимо этого, депутат предложила обязать отсидевших срок педофилов носить электронные браслеты с системой отслеживания местоположения.