Осужденному за хищения экс-зампреду Банка России изменили приговор Мосгорсуд освободил осужденного за растрату экс-зампреда ЦБ России Корищенко

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Константин Корищенко

Бывшего заместителя председателя Центробанка РФ Константина Корищенко, осужденного на семь лет колонии за особо крупную растрату, освободили от наказания в связи с истечением сроков давности, сообщила пресс-служба судов Москвы. Аналогичное решение Мосгорсуд принял в отношении второго фигуранта дела Максима Пальчуна.

Мера пресечения в виде заключения под стражу Корищенко К. Н. и Пальчуна М. И. отменена, Корищенко и Пальчун из-под под стражи освобождены, — сообщили в суде.

Решение было принято судом по итогам рассмотрения апелляционных жалоб. В сентябре Таганский суд Москвы приговорил бывшего зампреда Банка России к семи годам колонии общего режима, признав финансиста виновным в хищении около 1,4 млрд рублей в Инвестбанке, в котором обвиняемый занимал пост председателя правления после ухода из ЦБ. Такой же срок назначили предпринимателю Пальчуну, обоих также обязали выплатить по 550 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба.

По версии следствия, в 2013 году Корищенко и Пальчун с помощью подконтрольных юрлиц вывели ценные активы Инвестбанка в обмен на фиктивные векселя и поручительства. В результате кредитная организация обанкротилась, а ответственность перед вкладчиками была возложена на государство.

Корищенко и Пальчуна задержали в июне 2021 года, им предъявили обвинение в крупной растрате. В феврале 2022-го Арбитражный суд признал Корищенко банкротом и инициировал процедуру реализации имущества финансиста.