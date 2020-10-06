Основателя Baring Vostok оставили под домашним арестом

https://static.news.ru/photo/51413e10-07d5-11eb-9e44-fa163e074e61_660.jpg Майкл Калви Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви останется под домашним арестом до 13 ноября. Соответствующее постановление вынес апелляционный суд в Москве.

Суд оставил без изменения решение Мосгорсуда от 5 августа, а жалобу защиты Калви — без удовлетворения.

Аналогичное решение принято и в отношении других фигурантов дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» — Филиппа Дельпаля, Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна, Максима Владимирова и Алексея Кордичева. Защита ходатайствовала об их выходе на свободу под залог или об изменении меры пресечения на запрет определённых действий, сообщает РИА Новости.

Уголовное дело против Калви было возбуждено в феврале 2019 года. Согласно версии следствия, Калви был акционером ПКБ — компании, взявшей кредиты у «Восточного» на 2,5 млрд рублей. ПКБ решило вернуть долг через отступные, 59,9% акций IFTG. Пакет был оценён в 3 млрд рублей, тогда как следствие считает, что реальная рыночная стоимость ценных бумаг не превышала 600 тысяч рублей.

В декабре 2019 года следствие предъявило всем фигурантам обвинение в окончательной редакции. Их действия были переквалифицированы с мошенничества на растрату в крупном размере, а также было изменено само содержание: теперь следствие считает, что Baring Vostok выдавал безвозвратные кредиты банку «Восточный».

Ранее NEWS.ru писал, что адвокат Калви заявил, что бизнесмен страдает от онкологического заболевания и попросил разрешить ему прогулки или отменить домашний арест. Однако суд смягчать меру пресечения отказался.