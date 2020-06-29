Оскорбления в тексте приговора помогли националисту избежать тюрьмы

https://static.news.ru/photo/8603f76e-ba19-11ea-806c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил и направил на пересмотр приговор по делу о причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему юноше «неславянской» внешности. Причиной такого судебного решения стали выражения, унижающие честь и достоинство участника процесса на национальной почве, которые содержались в тексте приговора.

Как следует из решения Симоновского районного суда, житель Москвы по фамилии Горбачёв, будучи пьяным, «на почве национальной ненависти», оскорбил и сильно избил незнакомого подростка. Бил руками и ногами в голову и туловище.

При этом вину подсудимый полностью признал. По его собственным словам, он придерживается националистических взглядов.

Ранее нападавший уже ранее судим за разбой, грабёж и умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. На момент совершения нового преступления он отбывал условное наказание. По этой причине суд, засчитав прежний приговор, отправил Горбачёва в колонию на 8 лет.

При этом, вынося решение, в тексте приговора судья Валентина Луценко процитировала те унижающие достоинство по национальному признаку слова, которые произносил нападавший при избиении потерпевшего.

Кассационная инстанция восприняла это как нарушение Уголовно-процессуального кодекса, после чего приговор и был отменён, а дело отправлено на новое рассмотрение.

Требованиям закона обжалуемый приговор не соответствует, поскольку в описательно-мотивировочной части приговора неоднократно приведены нелитературные и грубые выражения, оскорбляющие личность участника уголовного судопроизводства, неприемлемые в официальных документах, — цитирует РИА Новости определение кассационного суда.

По словам адвоката осуждённого Валерия Воронина, отменой приговора он удовлетворён. Вместе с тем, по его словам, в доводах кассационной жалобы унижающие достоинство факторы он не указывал, так как посчитал, что «достаточно других неправосудных оснований и излишней строгости приговора».

Как отмечает информагентство со ссылкой на десятки других опубликованных приговоров судов по разным делам из разных регионов страны, судьи в своих решениях допускают изложение как оскорбительной и унижающей человека на национальной почве лексики, так и нецензурной брани, если такие фразы были произнесены привлечёнными к ответственности лицами и имеют значение в деле.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кемеровской области суд арестовал на два месяца двоих активистов, которые сняли нарушавшего правила дорожного движения пенсионера МВД. Мужчинам инкриминируют хулиганство.