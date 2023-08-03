Оскар Кучера опубликовал «признание» Панина в интимной связи с Зеленским

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Алексей Панин

Российский телеведущий Оскар Кучера в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) опубликовал видеоролик с актером Алексеем Паниным и журналисткой Ксенией Собчак, на котором слышно признание артиста в интимной связи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Подлинность ролика не подтверждена, пользователи разошлись в оценках, заподозрив, что видео является фейком, смонтированным на фоне новости о признании Панина в интимной связи с Филиппом Киркоровым.

Простите, что снова, но это не выложить я не могу. Панин: «Я спал с Зеленским, а подруга моей жены Люся его [...]». Мне кажется, после этого, да даже если это правда, его уже не только мы искать будем, но и Украина. И они, скорее всего найдут первыми! Мало не покажется! Когда ты [...], то это уже не лечится! — прокомментировал видео Кучера.

Актер не пояснил, как к нему попало это видео, его подлинность не подтверждена. В самом шоу «Осторожно: Собчак» на вопрос ведущей о Зеленском Панин ответил, что не знаком с президентом Украины.

Ранее Панин в своем Telegram-канале сообщил, что имел интимную связь с певцом Филиппом Киркоровым. При этом он опроверг информацию о том, что у него была близость с Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

Адвокат Александр Добровинский посоветовал Киркорову не судиться с Паниным из-за заявления об интимной связи. Слова актера вряд ли кто-то воспринимает всерьез, его высказывание можно пропустить мимо ушей, отметил правозащитник в беседе с NEWS.ru.

По его словам, Панин живет в Испании и подавать на него в суд бесполезно. На подобного человека не стоит обижаться и чего-то от него хотеть, считает Добровинский.