«Ошиблись с мощностью»: ученый о полярном сиянии в России Ученый ИЗМИРАН Абунина: прогнозы о силе магнитной бури оказались неверными

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Прогнозы о силе магнитной бури и полярном сиянии, которое можно было наблюдать в ночь на 4 марта в России, оказались неверными, заявила старший научный сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина. В разговоре с KP.RU эксперт подчеркнула, что все ученые «ошиблись с мощностью» и ожидали более слабую вспышку.

Наша группа прогнозировала прилет на 3 марта. В течение вчерашнего дня мы повышали вероятность реализации этого прогноза. Но, как и все, мы ошиблись с мощностью, — отметила ученый.

Абунина объяснила ошибку тем, что для точных прогнозов не хватает спутников. По ее словам, нужны аппараты, которые фиксируют параметры межпланетного поля. Между Землей и Солнцем складывается «слепое пятно», так как спутники пока что невозможно разместить на всем расстоянии. При этом ученый уточнила, что в ближайшие дни никаких выбросов не будет.

Врач-кардиолог Юрий Конев ранее рассказал, что во время геомагнитных возмущений прежде всего страдает регуляция давления, что может привести к ухудшению самочувствия. По его словам, нужно пить больше воды, в которую стоит добавить немного поваренной соли. Таким образом удастся задержать жидкость в организме.