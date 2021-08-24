Осетинская больница прекратит приём больных COVID-19 после смертей

Республиканская клиническая больница скорой помощи в Северной Осетии временно прекратит приём больных коронавирусом после смерти пациентов из-за поломки системы подачи кислорода. Об этом рассказал врио главы республики Сергей Меняйло, передаёт ТАСС.

По его словам, медучреждение не будет лечить заражённых коронавирусом как минимум месяц.

То, что там сделано с точки зрения кислородных систем, не подлежит никакой критике или объяснению. Это касается сегодня всех наших лечебных учреждений, — подчеркнул он.

Сейчас больных COVID-19 принимает республиканская клиническая больница, где развернули 460 инфекционных и 42 реанимационные койки.

9 августа девять человек скончались из-за поломки кислородной системы в больнице скорой помощи во Владикавказе в Северной Осетии. Все они находились в тяжёлом состоянии на ИВЛ. Причиной ЧП стал прорыв трубы, находящейся под землёй, он произошёл примерно в 18:00 по местному времени. Позднее стало известно о смерти ещё двух пациентов.

Прокуратура и Росздравнадзор объявили о проведении проверок по линии своих ведомств после ЧП в больнице Владикавказа. СК РФ возбудил уголовное дело.

Ранее в Минздраве сообщили, что главврач знал о проблемах с кислородной системой и направлял до трагедии письма с этой информацией министру здравоохранения республики.