Ортопед раскрыла, когда следует удалить шишку на ноге Ортопед Завадская: шишку на ноге следует удалить при сильных болях в стопе

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Показаниями к удалению шишки на ноге, которая образуется в переднем отделе стопы, являются сильные боли, проблемы при разгибании пальца, отеки и покраснения кожи, пояснила травматолог-ортопед Антонина Завадская. В разговоре с aif.ru врач отметила, что также следует прибегнуть к операции, если возникают сложности с подбором и ношением обуви.

Как уточнила ортопед, предварительно необходимо пройти медицинское обследование. Врач определит, что именно стало причиной болей, и пропишет соответствующие препараты или назначит физиотерапию, лечебные компрессы и самомассаж. Если из-за образовавшейся шишки появляются мозоли, пациенту рекомендуется носить удобную ортопедическую обувь.

Завадская подчеркнула, что часто причиной патологических изменений является наследственная предрасположенность. Также появлению шишки способствуют лишний вес, травмы и заболевания стоп, диабет, ношение неудобной обуви и нарушения обмена веществ. Кроме того, риск развития деформации высок у детей, подростков и пожилых.

Врач Олег Сажников ранее рассказал, что ортопедические стельки, применяющиеся для профилактики плоскостопия, также способствуют уменьшению боли при артрите коленного сустава. По его словам, еще одним полезным свойством этой детали обуви является снижение риска спортивных травм.