Организаторы начали массово отменять концерты в России РБК: организаторы отменили и перенесли более 100 концертов в России за неделю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Организаторы концертов, фестивалей и вечеринок перенесли около сотни массовых мероприятий в России за период с 19 по 25 сентября, сообщает РБК со ссылкой на билетный агрегатор Ticketscloud. В издании связали отмены и переносы мероприятий с объявлением 21 сентября частичной мобилизации. Уже на следующий день после этого события организаторы решили не проводить на 270% больше мероприятий, чем средняя норма.

Отрицательная статистика также наблюдалась после объявления о начале военной спецоперации на Украине 24 февраля. Тогда владельцы клубов и площадок для концертов отменили и перенесли около 436% фестивалей и тусовок.

На основании этой информации Ticketscloud прогнозирует, что по итогам второй недели после объявления мобилизации будет отменено или перенесено более 200 мероприятий.

Помимо всевозможных отмен концертов агрегатор зафиксировал повышение числа тех, кто хочет вернуть билеты. Таким образом, за неделю после объявления мобилизации Ticketscloud получил на 123% больше возвратов, чем составляет норма за этот срок. Для сравнения, в течение первой семидневки после объявления СВО на Украине агрегатор зафиксировал увеличение числа возвратов билетов на 122%. Во вторую неделю процентная доля увеличилась до 129%.

После февральских событий ситуация довольно быстро вернулась в норму (через месяц. — NEWS.ru), а что будет сейчас — сложно предсказать. Положение индустрии осложняется тем, что осень и зима — это традиционно активный сезон и при нормальной ситуации мы бы видели рост продаж. Поэтому любое нынешнее падение ощущается сильнее, чем это показывают цифры, — пояснили в Ticketscloud.

Гендиректор концертного агентства «Мельница» (отвечало за организацию концертов Limp Bizkit, группы «Звери», Deep Purple и других) Сергей Мельников в разговоре с РБК признался, что в настоящее время многие мероприятия отменяются «по разным причинам».

У нас все, что могло отмениться, отменилось еще до этого (мобилизации. — NEWS.ru). Осталось несколько мероприятий, мы их постараемся провести. Новых мы пока заводить не будем. У меня никаких иллюзий нет, — заявил Мельников.

Ранее во Владимире, Нижнем Новгороде, Ярославле и Череповце отменили концерты группы «Сплин». При этом причины отмены выступлений указаны не были. Выступления музыкантов в этих городах теперь пройдут не раньше апреля 2023 года.