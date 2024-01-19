Опубликовавшего мем о петухах Баратова отправили в СИЗО Опубликовавшего мем об СВО Баратова отправили в СИЗО на два месяца

Фото: СК РФ

Президент межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов отправится в СИЗО на два месяца, сообщает RT. Во время заседания суда свою вину он не признал.

Баратов проходит по делу и возбуждении ненависти либо вражды. Известно, что ранее он опубликовал в социальных сетях мем, где упомянул куриные яйца, петухов и спецоперацию на Украине.

После этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал разобраться с ситуацией. Он также поручил возбудить уголовное дело и предоставить ему доклад о ходе расследования.

С критикой Баратова также выступили узбекские национально-культурные организации России. По их словам, глава «Ватандоша» проявил хамство и невежество. Его мнение не отражает позицию граждан с узбекской этнической принадлежностью, добавили представители диаспоры. По их словам, любая ирония в адрес российских военных является недопустимой.

Представители диаспоры считают, что Баратов рискует дискредитировать национально-культурные организации и обесценить многолетний труд сотен тысяч человек. По их словам, российские этнические узбеки признают себя гражданами РФ, а принадлежность к российскому обществу всегда стоит на первом месте.